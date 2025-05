Pallavolo Grosseto: sfida decisiva contro Fenice Roma per evitare la retrocessione

O playout o retrocessione diretta. La Pallavolo Grosseto ’Giorgio Peri’ si trova ad un bivio pericolosissimo, ma soprattutto non potrà contare solo sulle proprie forze.

Oggi alle 17.30 al PalaAzzurri di Grosseto, per la ventiseiesima ed ultima giornata di B2 femminile, le ragazze allenate da Rossano Rossi ospitano la Fenice Roma, quarta forza del torneo. Grossetane che anche in caso di vittoria potrebbero essere retrocesse. Dipenderà infatti molto anche dai risultati degli altri campi. Oltre ai tre punti che le biancorosse dovranno conquistare ad ogni costo, dovranno attendere anche i risultati di Roma 7 Volley in vantaggio sulla Pallavolo Grosseto di due punti e del Volley Rò Casal dei Pazzi indietro di tre lunghezze.

"Siamo arrivati all’ultima giornata con una partita complicata – ha detto Rossano Rossi –. Sarà una partita cruciale. Ci giochiamo la stagione. Dobbiamo vincere, evitando di farci agganciare da Volley Rò. Ci giochiamo il tutto per tutto. Se vinciamo con tre punti siamo certi dei playout. Siamo tre squadre in ballo. Noi dobbiamo dare tutto quello che abbiamo. Di solito in casa sono sempre venute buone prestazioni, le ragazze sanno che non c’è spazio per esitazioni. Guardando indietro c’è rimpianto per avere perso qualche punto di troppo. Abbiamo sprecato tanto. Se siamo lì in classifica, è perché ci meritiamo questo. Non abbiamo saputo sfruttare le occasioni".

La salvezza diretta è ormai matematicamente impossibile con la ’Giorgio Peri’ che può sperare solo di arrivare ai playout. Poggetti e compagne devono sperare che Roma 7 Volley perda e nella contemporanea sconfitta del Volley Rò e vincere la gara contro la Fenice. In caso contrario, se Volley Rò vincesse e le biancorosse perdessero, sarebbero agganciate in classifica, ma con una vittoria in più, Casal de Pazzi andrebbe a giocare gli spareggi salvezza contro Roma 7 Volley. La Pallavolo Grosseto non ha altre possibilità se non quella di vincere questo confronto, sperando che le altre perdano.