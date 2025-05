Pallavolo Grosseto sfida decisiva: oggi il playout contro Roma 7 Volley

Gara dell’ultima spiaggia per la Pallavolo Grosseto ’Giorgio Peri’. Epilogo con suspance per le ragazze di Rossano Rossi che oggi alle 18 giocano gara 2 del playout contro Roma 7 Volley. Dopo aver perso gara 1 a Roma la scorsa settimana, le grossetane oggi per rimanere in B2 femminile dovranno vincere 3-0 oppure anche 3-1, ma in questo secondo caso di dovrà giocare il ’golden set’: la squadra che se lo aggiudicherà resterà in catagoria. In caso di vittoria per 3-2, invece, per le biancorosse sarà sentenza di retrocessione (esito che avverrebbe, ovviamente, anche in caso di sconfitta).

Ma anche oggi il tecnico avrà problemi di formazione. "Abbiamo fatto a meno di Luschi sabato scorso, non ha un problema da poco. Proverà fino all’ultimo, ma sono pessimista. Abbiamo aggregato qualche giovane per avere più numero. Brizzi ha sempre problemi di cervicale, farà un tentativo per esserci. Ha sofferto in allenamento, aspetteremo e valuteremo – ha spiegato Rossano Rossi –. Sabato scorso avevamo giocato bene, ma alterniamo momenti di ottimo gioco con altri dove, invece, riusciamo a commettere molti errori. Questa discontinuità alla lunga la paghiamo. Sulla formazione deciderò all’ultimo. C’è poco da cambiare, devo valutare le infortunate. Se recupero un centrale qualcosa può cambiare. La strada per salvarsi è trovare lucidità. In gara 1 siamo stati vicini a chiudere la pratica salvezza, ma abbiamo sprecato troppo, abbiamo perso un set 34-32, non sfruttando le possibilità di chiudere. Dobbiamo giocare un set per volta. Col 3-1 giocheremo il golden set per la salvezza diretta. Le ragazze sono un po’ tese, sentiamo l’obiettivo. Salvarsi in casa sarebbe una bellissima cosa".

Se le grossetane dovessero vincere per tre set a due, sarebbero le laziali a salvarsi e le maremmane a retrocedere, per la migliore differenza set della squadra avversaria. Ci sono ancora diversi problemi di formazione da risolvere per coach Rossi: Corridori, Brizzi e Luschi saranno valutate all’ultimo.