Pallavolo, il programma dalla serie b alla serie D. Zephyr Mulattieri ospita Yaka Malnate, Volley Colombiera ad Ameglia contro il Finale

Sfida casalinga per la Zephyr Mulattieri Valdimagra che oggi alle ore 18 ospiterà al ’PalaConti’ l’ostico Yaka Malnate Varese, quarta forza del girone A della serie B maschile di pallavolo. Assente l’opposto Poggio e il palleggiatore Zaccaria che ha concluso anticipatamente la propria stagione. Riposerà, invece, la Npsg Trading Logistic che sarà solamente spettatrice della 17ª giornata.

In serie C maschile turno interno per il Volley Colombiera che stasera alle ore 21 ospiterà il Volley Finale alla palestra di Ameglia nel 14° turno. "Sarà un partita difficile – spiega coach Carli – contro la terza in classifica".

Sul versante femminile (serie C) si aprirà la delicata fase dei play-off e dei play-out. La Pallavolo Futura si giocherà domani sera alle ore 20 al "PalaGramsci" di Genova Sestri la promozione, affrontando in trasferta nella prima giornata la Normac Vgp Wonder, formazione reduce da undici vittorie consecutive nella regular season. "La squadra, che si è ben preparata al match con la collaborazione del dt Barbieri e la super visione del ds Battistini - afferma il dirigente Pascucci - sarà al completo". Il Lunezia Volley sarà deciso più che mai a mantenere la categoria, cercando di superare il primo match dei play-out al "PalaBologna" contro la Virtus Sestri domani alle ore 19. Out la palleggiatrice Menconi e in forse il capitano Poletti. "Siamo fiduciosi – dichiara il dt Menconi – e per niente nervosi. Le ragazze sono determinate e in settimana hanno lavorato molto bene".

In serie D maschile la Pallavolo Futura sarà impegnata in trasferta contro l’Acli S. Sabina nel 14° turno domani alle ore 17.30 al Palazzetto "SE.Di" di Genova Quarto. "Affronteremo una squadra alla nostra portata - dichiara il ds Senesi – anche se dovremo fare i conti con la pesante assenza di Fregoso".

Sul fronte femminile (serie D) la 15ª giornata vedrà la Rainbow Volley protagonista sul parquet della Normac Vgp Wonder stasera alle ore 21 al "PalaGramsci" di Genova. Ancora assente il centrale Rossi. Match esterno complicatissimo per il Lunezia Volley impegnato contro la capolista Tigullio Sport Team oggi alle ore 18.30 al palazzetto di S. Margerita Ligure.

Ilaria Gallione