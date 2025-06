Pallavolo. Il sogno infranto della Fides Torrita: rimane in Serie D

Ieri sera la cena di fine stagione a chiudere un anno sportivo che, nonostante un po’ di amarezza per una promozione sfuggita, resta comunque importante e da non dimenticare. La Fides Torrita non ce l’ha fatta e rimane in serie D regionale. Il sogno del passaggio di categoria si è infranto definitivamente in gara 2 della terza fase dei play off contro il Firenze Volley che ha vinto 3-2. Dopo la sconfitta per 3-2 in casa per il Torrita volley serviva solo vincere per tenere viva la speranza e giocarsi il tutto nella "bella" tra le mura amiche. Una bel match quello giocato il 31 maggio a Firenze, la Fides Torrita ha vinto il primo e il terzo set ma nell’atto decisivo è stata superata per 15-12. Dopo la sconfitta nei play off promozione contro il San Miniato, tra le vincenti dei rispettivi gironi, il "pass" per la serie C non si è materializzato nella sfida con i fiorentini. Resta la soddisfazione di un girone di campionato vinto, di tanti ragazzi della Valdichiana che hanno espresso un bel gioco sotto la guida esperta di Arnaldo Bastreghi e di un pubblico che si è fatto coinvolgere dai risultati della squadra. Le basi ci sono, la Fides Torrita ha il potenziale per riprovare il salto di categoria nella prossima stagione.

L.S.