Pallavolo. La San Severino volley in festa. Tagliato il traguardo di 50 anni

La società "San Severino Volley" celebra al teatro Feronia 50 anni di storia. L’appuntamento di festa è fissato per domani alle 17.30: sarà l’occasione per ripercorrere mezzo secolo di attività sportiva assieme a chi ne è stato protagonista. Tantissimi ragazzi e ragazze, con passione ed entusiasmo, hanno indossato la maglia del Club settempedano e hanno trovato nel mondo del volley il luogo ideale dove crescere, divertirsi, coltivare amicizie ed esprimere sul campo la loro energia rispettando i principi più sani dello sport. La serata sarà condotta da Marco Moscatelli, con la regia di Chiara Nadenich per la produzione di "Fabbricaeventi.com". Parteciperà la cantante maceratese Camilla Ruffini. Sarà un viaggio, alla scoperta dei vari momenti che hanno contraddistinto la vita della società e ogni periodo avrà la sua colonna sonora con le canzoni che andavano in quegli anni. Saliranno sul palco i presidenti che si sono succeduti nell’arco di mezzo secolo e interverranno altri protagonisti del volley settempedano di oggi e di ieri. Ci sarà poi la presentazioni delle squadre maschile e femminile della stagione.

m. g.