Pallavolo. Le squadre versiliesi vincono tutte e tre

Meglio di così non poteva andare: le tre versiliesi vincono tutte. Serie B Maschile

La Upc Sdh Volley supera 3-1 il Sacma Group Rawpug Cecina (25-16/21-25/25-18/25-16). Prova convincente per i ragazzi di Marcello Mattioli che hanno un calo nel secondo set, ma dominano gli altri tre. Soddisfacente la prova di tutti, in particolare di Lorenzo Mellano. "Tutta la partita poteva essere fatta ancora meglio di quanto abbiamo fatto – argomenta Mattioli –. Normalmente la settimana di pausa toglie il ritmo e siamo partiti con qualche errorino in fase di ricezione, poi abbiamo sistemato tutto e siamo andati bene. Diciamo che nel secondo set ho fatto anche qualche variazione". Classifica: Gruppo Lupi Pontedera 9; Toscana Garden Arno 7; Upc Sdh Volley, Maury’s Com Scavi Tuscania e Biauto Office Fi 6; Invicta Solcaffè Gr e Ecosantagata Vt 5; Cascia Pg e Massa Carrara 4; Codyeco Lupi Santa Croce 2; Club Arezzo, Sir Its Umbria Pg, Sacma Cecina 0.

Serie B2 femminile

Il Versilia Pallavolo strapazza 3-0 (25-14/25-16/25-16) lo Stillisolutions Liberi e Forti Firenze. "Bella vittoria con una grande prestazione di squadra" sottolinea Simone Giannini. Classifica: Raviolificio Albenga 8; Ambra Cavallini 7; Versilia Pallavolo, Timenet Empoli, Baia del Marinaio Li 6; Ariete Pallavolo Po e Normac Genova 5; Florenzo Srl Fi, Iglina Albisola, Chianti Volley e Stillisolutions Liberi e Forti Fi 4; Perullo Volley Li 3; Cip-Ghizzani Fi e Rinascita Volley Fi 0.

Serie C femminile

L’Oasi Volley Viareggio liquida 3-0 il Delfino Pescia (25-12/25-20/25-16). "Ho voluto provare diverse soluzioni tattiche – dice Francesconi –. Stiamo crescendo in autostima e voglio fare un elogio a tutta la squadra, ma in particolare a Sara Spallino e a Luna Bonuccelli". Classifica: Blu Quarrata, Valdarno Project Figline e Astra Chiusure Lampo 9; Folgore San Miniato 7; Cerretese e Team Lunigiana 6; Oasi Volley Viareggio e Chianti 5; Chiantibanca Cus Siena 3; Il Bisonte Fi e Olimpia Poliri 2; Firenze Ovest 0.

Sergio Iacopetti