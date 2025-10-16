Pallavolo. L’Upc travolgente. Vp, esordio da sogno

È ripartita la stagione agonistica della Pallavolo versiliese. Tre le squadre al via, ognuna con speranze di ben figurare: Upc Volley, Pallavolo Versilia e Oasi.

Serie B. L’Upc Volley di scena a Camaiore, in un match durato poco più di un ora, ha ripagato l’affetto del numeroso pubblico presente infliggendo a Santa Croce un netto 3-0 (25-17, 25-23, 25-17) Uomo partita il centro Poli, autore di 13 punti. "Era importante partire bene - commenta Marcello Mattioli - . Ottimo l’atteggiamento, anche da parte di chi è entrato dalla panchina, e dati sui vari fondamentali tutti molto positivi".

Classifica: Gruppo Lupi Pontedera Pi, Pallavolo Massa Carrara, Biauto Jumboffici Fi e Upc Sdh 3; Toscana Garden Arno Pi e Invicta Solcaffè Gr 2; Tuscania Vt e Ecosantagata Cc Vt 1; Sir Its Umbria Academy Pg, Gsd Cascia Pallavolo Pg, Club Arezzo Asd Ar, Codyeco Lupi Santa Croce, Cecina Livorno* 0 (*una gara in meno).

Serie B2 Femminile. Esordio perfetto per la V.P. Versilia che doma 3-0 il Volley Chianti (25-17, 25-22, 25-22). "Partita ben gestita ed indirizzata - analizza Alessandro Bigicchi -. Sapevamo della loro difficoltà in fase di ricezione, così le abbiamo messe sempre in grande difficoltà. Certo adesso c’è da alzare il ritmo".

Classifica: V.P.Versilia, Ariete Pallavolo Prato, Normac Genova, Perullo Volley Livorno, Timenet Empoli e Ambra Cavallini Livorno 3; Raviolificio Albenga 2; Stillisolutions Liberi e Forti 1; Iglina Albisola, Florenzo Srl, Baia del Marinaio Livorno, Cip Ghizzani Firenze, Rinascita Volley e Chianti Volley 0.

Serie C Femminile. L’Oasi Volley cade 3-0 sul parquet del Blu Volley Quarrata (25-18, 25-18, 25-22). "Sconfitta che ci può stare ed anche preventivabile - ammette Alessandro Francesconi -. La squadra è completamente nuova ed ha ancora bisogno di tempo per conoscersi. Recuperando tutti miglioreremo".

Classifica: Lunigiana, Astra Chiusure Lampo, Folgore San Miniato, Cerretese Pallavolo, Blu Volley Quarrata, Chianti Volley e Valdarno Project Figline 3; Oasi Volley Viareggio, Invicta Leonini Costruzioni, Firenze Ovest Pallavolo, Il Bisonte Volley Firenze, Olimpia Poliri e Chiantibanca Cus Siena 0.

Sergio Iacopetti