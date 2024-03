Pallavolo Macerata. Cena tra dirigenza, giocatori e sponsor

Alla Filarmonica la società Pallavolo Macerata ha ospitato a cena i principali sponsor della squadra di A3. Attorno alla Volley Banca Macerata si sono riunite diverse realtà imprenditoriali del territorio. "In passato – ha detto il presidente Gianluca Tittarelli – siamo stati costretti ad interrompere queste serate per il Covid, ora vogliamo tornare a viverle, ci piace vedere i nostri partner insieme con la squadra di A3 e la dirigenza della società". Quest’anno la Pallavolo Macerata festeggia 40 anni di attività, è nata come società del quartiere di Montalbano e da allora ne ha fatta di strada. Alla cena era presente l’assessore Riccardo Sacchi. "Il lavoro portato avanti da Tittarelli e dalla dirigenza – ha detto – testimoniano quanto credono nello sport e cosa rappresenta il volley per la città. Considero lo sport il filo rosso che lega discipline diverse della vita e in particolare la pallavolo è nel Dna di Macerata. Come amministrazione siamo sempre vicini alla Pallavolo Macerata, lo dimostrano gli investimenti sul Banca Macerata Forum, che è solo una parte delle importanti valorizzazioni degli impianti sportivi nei quali ci siamo impegnati in questi anni". Italo Vullo, dg della Pallavolo Macerata, ha aggiunto. ""È il mio primo anno a Macerata e sono arrivato in un territorio meraviglioso, che offre tanto e dove ho trovato persone dai valori importanti. I nostri partner rappresentano questo territorio e abbiamo l’occasione di costruire un percorso di crescita comune: simili serate permettono di mettere in connessione realtà differenti, creare sinergie in modo più spontaneo e senza filtri, ci aiutano a fare squadra". Il dg ha quindi presentato la Volley Banca Macerata. "Stiamo vivendo una stagione da protagonisti. La classifica è interessante, siamo in testa dall’inizio del campionato e contiamo di rimanervi fino al termine della regular season. In questo caso avremo due opportunità di promozione con l’accesso ai playoff da capolista del Girone Blu ma intanto vogliamo vincere le gare rimaste". L’appuntamento è per il 10 marzo quando la Volley Banca Macerata ospiterà Marcianise.