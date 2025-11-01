Pallavolo maschile e femminile. Le tre squadre versiliesi sul parquet per proseguire l’ottimo momento

È già tempo di tornare in palestra, o al palazzetto, per una nuova giornata di volley in Versilia o in giro per la Toscana. Serie C Femminile. Scende in campo stasera, alle 21 all’Istituto Galileo Galilei di Viareggio, l’Oasi Viareggio che, reduce dal convincente 3-0 rifilato al Delfino Pescia, affronta il Firenze Ovest. Firenze Ovest, ancora a 0 punti, e sconfitto nell’ultimo turno dal Team Lunigiana a Villafranca 3-0. Per le viareggine, a 5 punti in classifica, l’occasione per proseguire nel buon momento. "Dovremo stare attenti perché loro valgono di più della classifica che occupano. Hanno qualità, ma noi vogliamo proseguire nel bel momento" avverte Alessandro Francesconi Serie B2 Femminile. La V.P. Volley, forte del 3-0 allo Stillisolutions Liberi e Forti Firenze, a 6 punti va a Pontedera per sfidare l’Ambra Cavallini, reduce dal 3-1 al Rinascita Firenze, che di punti ne ha 7. Appuntamento domani alle 18. "Partita importante. Dobbiamo confermare la buona prestazioni di sabato scorso" dice Simone Giannini. Serie B Maschile. Sempre domani, alle 18 al Palasport di Camaiore, l’Upc Sdh Volley vincitore per 3-1 nell’ultimo turno, contro il Sacma Group Rawlpug Cecina, riceve il Biauto Jumboffice Firenze. Fiorentini che nell’ultimo turno hanno perso 3-1, a domicilio, contro il Gruppo Lupi Pontedera. Le due squadre sono appaiate a quota 6 punti in classifica. "Affrontiamo una squadra forte, che batte e attacca bene e con giocatori importanti" sottolinea Marcello Mattioli.

S. I.