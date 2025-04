Pallavolo Massa Carrara batte Lab Club Arezzo e accede alle semifinali di Serie C

Pallavvolo Massa carrara

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Calcagnini, De Luca, Guadagnucci, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Nannini, Paoletti, Passino, Pitto, Podestà. All. Cei.

LAB CLUB AREZZO: Amatucci, Baun, Biribicchi, Caneschi, Conti, Guiducci, Luatti, Morelli, Nandesi A., Nandesi L., Nataletti, Pippi, Ricci, Salvi, Scarpato. All. Morelli.

Arbitri: Pasquale Migliorino e Giampaolo Lombardi.

Parziali: 25-22, 25-21, 25-18.

MASSA – Ultima impresa per la Pallavolo Massa Carrara che alla palestra del Cinquale è riuscita nell’anticipo di venerdì sera a battere anche la capolista Arezzo assicurandosi il quarto posto nella Poule Promozione della Serie C maschile. Con questo piazzamento il team apuano si è guadagnato l’accesso alle semifinali dove sarà accoppiata alla Kabel Prato, terza classificata. Sabato 3 maggio si disputerà la gara d’andata a Massa mentre sabato 10 maggio ci sarà il ritorno a Prato. L’eventuale “bella“ si giocherà il 17 maggio. Con la Kabel Prato sarà molto dura visto che la Pallavolo Massa ci ha già perso due volte, sempre per 3 a 0, nella regular season. L’altra semifinale, invece, sarà tra Torretta Livorno e Collevolley.

La squadra del coach Luca Cei ha chiuso questa Poule Promozione con un ruolino eclatante di 7 vittorie su 8 gare disputate. In quest’ultima è stata innegabilmente avvantaggiata dal fatto che il Lab Club Arezzo, già con primo posto e conseguente promozione in serie B acquisiti, è salito a Massa senza aver più molto da chiedere alla sua esaltante stagione. Di contro i massesi si sono presentati agguerriti e vogliosi di completare l’opera assicurandosi la miglior posizione possibile. Hanno vinto il primo set con un sofferto 25-22 ed anche nel secondo parziale hanno avuto la meglio su un Arezzo capace, comunque, di superare i 20 punti. Un po’ più semplice è stato il terzo set con gli ospiti fermati sul 25-18. Venerdì sera si è giocata anche Kabel Prato - Cortona Specialmac (3-1) ed a questo punto non contano più nulla ai fini della classifica finale gli esiti di Grandi Turris-Collevolley e Torretta Livorno- Firenze Ovest, sfide entrambe in programma questa sera.

Classifica: 60 Lab Club Arezzo, 55 Torretta Livorno, 52 Kabel Prato, 48 Pallavolo Massa Carrara, 44 Collevolley, 40 Cortona Specialmac, 36 Firenze Ovest, 35 Grandi Turris.

Gianluca Bondielli