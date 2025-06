Pallavolo Massa Carrara conquista la Serie B: un trionfo in tre mosse

Una Serie B raggiunta in tre mosse al termine di un’annata interminabile ma in un continuo crescendo. Il sogno della Pallavolo Massa Carrara si è alimentato strada facendo grazie a prestazioni sempre più convincenti.

REGULAR SEASON

La stagione regolare si era aperta il 5 ottobre con una brutta sconfitta a Migliarino (1-3) ed è proseguita fra alti e bassi con 9 successi e 7 sconfitte. In totale il team apuano ha vinto 33 set perdendone 26; uno score che gli ha consentito, comunque, di qualificarsi per la post season classificandosi al terzo posto con 28 punti al pari della Grandi Turris Pisa ma staccato da Torretta Livorno (39) e Kabel Prato (37).

POULE PROMOZIONE

E’ qui che la Pallavolo Massa Carrara ha compiuto il suo primo piccolo capolavoro. E’ partita da ultima nel gironcino a 8 squadre in virtù dei 28 punti portati in dote dalla prima fase. Per qualificarsi la squadra del coach Luca Cei avrebbe dovuto risalire almeno in quinta posizione ma ha fatto addirittura meglio finendo al quarto posto. Delle 8 partite disputate (tutte di andata e ritorno contro le migliori 4 formazioni del girone A) ne ha vinte ben 7. L’unico ko è arrivato contro il Lap Club Arezzo che alla fine è promosso direttamente in serie B. I massesi si sono tolti lo sfizio di strapazzare gli aretini (3-0) all’ultima giornata.

PLAYOFF

Anche a quest’ultima fase la compagine apuana si è avvicinata in qualità di outsider. Nella doppia semifinale si è ritrovata contro la Kabel Prato che le era finita davanti sia nella regular season che nella poule promozione. La Pallavolo Massa Carrara ha fatto l’exploit all’andata a Prato (3-2) e si è ripetuta in casa (3-1). Anche in finale i ragazzi del presidente Alessandro Maneschi non godevano certo dei favori del pronostico. Il Torretta Livorno li aveva già battuti due volte ed aveva chiuso al primo posto la regular season ed al secondo la poule promozione. La serie finale è stata incredibile e densa di emozioni. Massa è stata corsara a Livorno (3-2) ma ha fallito il colpo del ko in un Pala Oliveti gremito (1-3). C’è voluta un’altra autentica impresa nella "bella" giocata di nuovo a Livorno (3-1) per ottenere l’agognata promozione.

PROTAGONISTI

Il roster campione è formato dai seguenti giocatori: liberi Leonardo Aliboni ed Alessio Bibbiani; centrali Filippo Nannini, Francesco Pitto, Francesco Passino e Nicola De Luca; schiacciatori Filippo Calcagnini, Alessandro Mosca, Alessio Haxhijmeri e Gabriele Bagnoli; opposto Mattia Briglia; palleggiatori Filippo Guidi, Stefano Paoletti e Mirko Podestà. Il coach Luca Cei è stato coadiuvato dal secondo allenatore Ferruccio Capone e dallo scoutman Nicola Guadagnucci col supporto del direttore sportivo Luca Tazzini e del dirigente accompagnatore Andrea Mosca.