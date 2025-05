Pallavolo Massa Carrara festeggia la promozione in Serie D dopo la vittoria su Saiuz Amiata

Massa Carrara

3

Saiuz Amiata

1

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Angeloni, Antonioli, Bacinelli, Bondielli, Bosi, Caruso, Drago, Ghio, Lazzeri, Manfredi, Molini, Montagnani, Nicolini, Pom. All. Nicolini.

SS PALLAVOLO SAIUZ AMIATA: Agnorelli, Flori, Rossi, Velychko, Vagnoli, Galli, Sbrolli, Contorni, Mukja, Danesi, Buoni, Bechini. All. Bechini.

Arbitro: Bernardo Grassi.

Parziali: 25-21, 22-25, 25-17, 25-17.

MONTIGNOSO – Se la prima squadra della Pallavolo Massa Carrara resta col fiato sospeso e sabato potrebbe promuovere dalla Serie C alla B maschile ce n’è un’altra, quella di Prima Divisione, che ha potuto già festeggiare. I ragazzi del coach Enea Nicolini aggiudicandosi anche la semifinale di ritorno contro la Pallavolo Amiata hanno centrato, infatti, la promozione in Serie D. Gli Avengers massesi, dopo aver dominato la fase territoriale dell’Appenino Toscano, in questa doppia semifinale si sono mostrati nettamente superiori alla vincitrice del comitato territoriale Etruria battendola con lo stesso punteggio sia fuori che in casa.

Dopo il successo sull’Amiata grossetana è stato tutto più facile nel ritorno che ha visto gli apuani vincere il primo set, cedere il passo nel secondo ma affondare definitivamente i colpi nei successi parziali. Resta adesso da giocare la doppia finale contro la Pallavolo Cascina che varrà solo per la gloria visto che entrambe le formazioni sono già automaticamente promosse in Serie D. Questo sabato si giocherà l’andata alla palestra della scuola elementare del Cinquale alle ore 18. Il ritorno è in programma sabato 7 giugno al Palazzetto Comunale di Cascina alle ore 21. Gli Avengers ce la metteranno tutta per completare l’opera e chiudere questa fantastica annata con un en plein di vittorie ma il traguardo della Serie D, che era uno degli obiettivi della società, è già stato raggiunto.

I protagonisti di questa splendida cavalcata sono stati Gionatan Lazzeri, Marco Manfredi, Marco Pom, Enea Nicolini, Tommaso Ghio, Saverio Drago, Alessandro Angeloni, Giacomo Bacinelli, Marco Molini, Filippo Bosi, Matteo Montagnani, Riccardo Antonioli, Gabriele Bondielli, Ascanio Caruso. Oltre a questi 14 attuali componenti del roster ci sono altri ragazzi che hanno dato il loro contributo in varie partite come Michele Massa e Edoardo D’este (al momento entrambi infortunati), Andrea Pitanti e Francesco Pagliari.

Gianluca Bondielli