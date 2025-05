Pallavolo Massa Carrara in finale playoff: battuta Kabel Prato in semifinale

MASSA CARRARA

3

KABEL PRATO

1

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Calcagnini, De Luca, Guadagnucci, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Nannini, Paoletti, Passino, Pitto, Podestà. All. Cei.

KABEL VOLLEY PRATO: Alpini, Bandinelli, Civinini, Conti, Corti, Grasso, Mazzinghi, Meoni, Nincheri, Noferi, Parenti, Postiferi, Sottani, Trancucci. All. Novelli.

Arbitri: Pagliaro e Velli.

Parziali: 15-25, 25-17, 25-16, 25-17.

MASSA – In un palazzetto dello sport di Massa gremito in ogni ordine di posti, e con un tifo da stadio di calcio, la Pallavolo Massa Carrara ha completato il suo capolavoro guadagnandosi l’accesso alla finale playoff della serie C maschile. I pallavolisti massesi, che il sabato precedente avevano compiuto un’autentica impresa andando a vincere 3-2 a Prato, si sono ripetuti in gara-2 aggiudicandosi anche la semifinale di ritorno, questa volta col vantaggio di averla giocata nella palestra amica davanti al pubblico delle grandi occasioni che li ha trascinati verso il traguardo.

L’avvio dei ragazzi del coach Luca Cei non è stato, comunque, dei migliori. All’inizio la squadra di casa ha avuto qualche difficoltà ed ha finito per perdere il primo set in maniera piuttosto netta. Dal secondo parziale, però, le cose sono iniziate a cambiare e il team apuano è entrato finalmente in partita. I set successivi sono stati combattuti ma hanno visto la Pallavolo Massa Carrara in costante controllo tanto da riuscire prima a pareggiare il conto e poi a prendere il largo senza bisogno neppure di ricorrere al tie-break per aver ragione della Kabel Prato.

Spazio adesso alla finalissima che vedrà come avversario il Remax Ideale-Torretta Livorno che ha confermato il pronostico battendo anche al ritorno il Collevolley sempre per 3-1. I labronici, vincitori della regular season e classificatisi secondi nella successiva poule promozione, sono i grandi favoriti. La Pallavolo Massa Carrara contro di loro ha già perso due volte (3-2 in entrambi i casi) ma è stata in partita e in una finale può succedere di tutto. Gli apuani, del resto, hanno dimostrato una crescita esponenziale in questa post season. C’è la speranza, quindi, di stupire ancora e ottenere quella promozione in serie B che sarebbe un traguardo fantastico e insperato. La finale d’andata si giocherà questo sabato a Livorno (ore 21), il ritorno a Massa sabato 31 maggio (ore 21) e l’eventuale ’bella’ ancora a Livorno sabato 7 giugno (ore 21).

Gianluca Bondielli