Pallavolo Massa Carrara Profumo di Serie B. Maneschi: "I ragazzi sono stati eccezionali"

Con un autentico capolavoro sportivo la Pallavolo Massa Carrara si è messa nelle condizioni di giocarsi la promozione in Serie B sabato prossimo nella finale di ritorno degli spareggi di Serie C maschile. Il presidente Alessandro Maneschi è uscito naturalmente molto soddisfatto da Livorno per la prestazione sfoderata dalla sua squadra, capace di rimontare uno 0-2 ed imporsi al tie-break in trasferta dopo 2 ore 40’ di gioco.

"Avevo detto alla vigilia che i valori fra le due squadre erano molto livellati – ha commentato il massimo dirigente massese – e che la sfida si sarebbe giocata sul filo dell’equilibrio. I fatti mi hanno dato ragione ma non potevo immaginare neanch’io una partita così tirata e con tanti colpi di scena. I nostri ragazzi sono stati bravissimi sotto tutti gli aspetti, in particolare sotto quello caratteriale perché non si sono mai dati per vinti. Devo fare naturalmente i complimenti anche al nostro coach che è davvero preparato ed è una persona di grande spessore che sta guidando questo gruppo come meglio non si potrebbe".

Conquistare la promozione in casa adesso sarebbe un qualcosa di incredibile, la perfetta chiusura di un cerchio."C’è da fare il possibile per portare il maggior numero di gente al Palazzetto dello Sport di Massa – incalza Maneschi –. L’obiettivo di ridare visibilità alla pallavolo nella nostra città e di riportarla un po’ al centro del villaggio è stato raggiunto ma adesso serve che anche la gente faccia la sua parte. Aspettiamo tutti gli sportivi al Pala Oliveti sabato alle ore 18 a sostenere la squadra ed aiutarla a compiere quest’ultimo passo che ancora le manca. Non dobbiamo assolutamente commettere l’errore di pensare che sia finita perché il Torretta Livorno sabato ha confermato quanto sia forte e anche al ritorno ci impegnerà tantissimo. Rispetto all’andata sulla carta potremmo avere il vantaggio di un Palazzetto intero a tifare per noi e di un campo con spazi più larghi e che conosciamo meglio ma noi dovremmo dimostrare ancora di essere più bravi".

I complimenti per la gara d’andata, intanto, sono arrivati anche da uno sportivissimo Torretta. "I nostri ragazzi hanno dato tutto giocando forse la loro miglior gara stagionale – ha scritto in un post la società labronica –. Non è bastato per avere la meglio su una Massa fortissima, compatta e determinata. Due decisioni discutibili sul finale del quarto set lasciano un po’ di amaro in bocca ma non devono diventare una scusante: il merito della vittoria va tutto agli avversari, che hanno saputo reagire con grande carattere. A loro rinnoviamo i nostri sinceri complimenti. Ora si volta pagina: ci vediamo sabato per gara 2".