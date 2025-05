Pallavolo Massa Carrara sfida Kabel Volley Prato in semifinale Serie B

E’ tempo di semifinali per la Pallavolo Massa Carrara che questo pomeriggio alle ore 18 affronta in “gara uno“ la Kabel Volley Prato alla palestra Gramsci-Keynes di San Giusto. Il team apuano si è conquistata la partecipazione a questo importante appuntamento grazie ad una stagione in crescendo apertasi con una buona Regular Season e proseguita con un’ottima Poule Promozione.

I ragazzi del coach Luca Cei sono arrivati così a soli due passi da un clamoroso ritorno nel campionato maschile di Serie B ma questi ultimi saranno anche i più difficili da superare. Il primo scoglio è appunto l’ostica Kabel Volley Prato che andrà affrontata sulla distanza delle tre gare. Il match di ritorno si giocherà sabato 10 marzo alle ore 21 al Palazzetto dello Sport di Massa mentre l’eventuale “bella“ è fissata per sabato 17 maggio di nuovo a Prato. I pallavolisti apuani partono in qualità di outsider in questo confronto coi pratesi che fin qui li hanno sempre sopravanzati.

Nella regular season la Kabel si è classificata al secondo posto coi massesi terzi con 9 punti di distacco. Nella successiva Poule Promozione la formazione gigliata si è piazzata in terza posizione seguita a ruota dal team apuano a 6 punti di distanza. Gli unici due incroci tra le due squadre, avvenuti nel girone iniziale, parlano chiaro. Li ha vinti entrambi Prato per 3 a 0 senza alcuna discussione. Questo significa che la Pallavolo Massa Carrara dovrà dimostrare di aver alzato sensibilmente il proprio livello di gioco in questi tre mesi che sono passati per essere in grado di competere contro il quotato avversario.

Ci vorrà un’autentica impresa per passare il turno ed approdare alla finalissima che vedrà dall’altra parte del tabellone la vincente tra Remax Ideale Torretta Livorno e Collevolley Asd. Il pronostico in questo caso pende tutto a favore dei labronici che, dopo aver vinto il proprio girone, si sono qualificati anche secondi nella Poule Promozione dove hanno già battuto i senesi per due volte col risultato di 3-1 e 3-0.