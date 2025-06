Pallavolo Massa Carrara sfida Torretta Livorno in gara 3 dei Playoff Serie C

E’ finito il tempo degli appelli. E’ la serata da dentro o fuori per la Pallavolo Massa Carrara. Nella palestrina “Renzo Del Chicca“ di Livorno a partire dalle ore 21 va in scena “gara 3“ della serie finale dei Playoff della Serie C maschile. Due partite non sono bastate a stabilire una vincitrice tra Torretta Livorno e Pallavolo Massa Carrara. Le due squadre hanno finito sin qui per equivalersi dividendosi la posta: una vittoria per parte, curiosamente in campi avversi.

All’andata a sorpresa gli apuani del tecnico Luca Cei hanno espugnato la palestra livornese riuscendo addirittura a rimontare da un passivo di 0-2. Al ritorno il Torretta ha reso la pariglia imponendosi con grande autorità per 3-1 in un Pala Oliveti gremito in ogni ordine di posti. Ecco così rendersi necessaria questa “bella“ che la formazione labronica avrà il vantaggio di disputare sul proprio terreno anche se i ragazzi massesi hanno dimostrato di non farsi per niente intimorire dal fattore campo. Peccato che una partita così importante ed attesa non potrà avere un’adeguata cornice di pubblico visto che la palestra che ospiterà l’evento è davvero angusta con una capienza limitata.

Se tutto il popolo apuano del volley sarà o fisicamente presente o con gli occhi sui social per guardare la partita in streaming va detto che la Pallavolo Massa Carrara sarà impegnata anche in un’altra finale. E’ quella che disputeranno gli Avengers a Cascina, sempre con inizio alle ore 21. In palio stavolta c’è il titolo di campione regionale di Prima Divisione. Un titolo platonico perché sia la Pallavolo Cascina che la Pallavolo Massa Carrara si sono già guadagnate la promozione in Serie D per il fatto di essere arrivate in finale. I ragazzi del coach Enea Nicolini partono col vantaggio di aver vinto la finale d’andata (3-2).

Gianluca Bondielli