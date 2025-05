Pallavolo Massa Carrara sfida Torretta Livorno per la promozione in serie B

Una finale per certi versi inattesa ma fortemente cercata e voluta. E’ rimasto soltanto un avversario, il Torretta Livorno, tra la Pallavolo Massa Carrara e la serie B. La squadra maschile sabato sera a Livorno giocherà gara-1 di una serie finale che si preannuncia molto complicata. "Sarà dura per noi – afferma il presidente Alessandro Maneschi – ma anche per loro. Si affrontano due squadre che praticano una pallavolo di un livello più alto di una semplice serie C. Il Torretta Livorno ha vinto il nostro girone della regular season e si è poi piazzato secondo nella successiva poule promozione. I risultati parlano per loro. Noi, però, abbiamo avuto una crescita esponenziale in questa seconda parte della stagione. Bisogna fare i complimenti al nostro coach e a tutti i ragazzi perché hanno fatto un percorso fantastico ed è giusto non porsi limiti proprio adesso". Sabato scorso gli sportivi massesi hanno gremito il palazzetto dello sport nella trionfale semifinale di ritorno contro la Kabel Volley Prato.

"Ci ha fatto estremamente piacere vedere un palazzetto pieno – commenta Maneschi – e speriamo che fra due sabati lo possa essere ancora di più e che il nostro pubblico possa contribuire a trascinarci verso la promozione. Credo che la città finalmente si stia rendendo conto che esiste anche la pallavolo. La nostra società sta risvegliando una passione rimasta troppo a lungo sopita attraverso un’attività capillare che ha naturalmente la sua maggiore cassa di risonanza nella prima squadra ma che si sostanzia alla base su un grande lavoro di settore giovanile. Abbiamo ormai numeri importanti in questo senso suffragati anche dai risultati. Da un triennio le nostre squadre stanno facendo man bassa di titoli e quest’anno abbiamo alzato ulteriormente l’asticella arrivando alle fasi finali regionali con tutte e tre le compagini (Under 19, 17 e 15)".

Gianluca Bondielli