Pallavolo Massa Carrara: Under 17 fermata in semifinale regionale dal Kabel Volley Prato

La Pallavolo Massa Carrara ha dovuto sventolare bandiera bianca anche con l’ultima delle sue formazioni giovanili in lizza nella fase regionale. L’Under 17 maschile si è fermata ad un passo dalla finale toscana, eliminata nella doppia semifinale dai pari età del Kabel Volley Prato. Domenica pomeriggio i ragazzi allenati dall’esperta Silvia Angelini non sono riusciti nell’impresa di ribaltare il risultato della partita di andata quando avevano perso in casa per 3 a 2.

La gara di ritorno, disputata sul partquet di San Giusto a Prato, si è conclusa, infatti, sul 3 a 0 a favore dei padroni di casa. Resta ugualmente grande la stagione della compagine degli Under 17 massesi che dopo aver vinto il titolo territoriale dell’Appenino Toscano è riuscita a vincere il gironcino di qualificazione della fase regionale e quindi a superare i quarti di finale.

In semifinale si era fermata in precedenza anche l’avventura dell’Under 19 della Pallavolo Massa Carrara, anch’essa detentrice del titolo territoriale, che si era qualificata per la fase successiva classificandosi al secondo posto del proprio gironcino regionale. Nella fase delle semifinali la compagine apuana diretta dal coach Enea Nicolini aveva subito un doppio 3 a 0 dai Lupi Santa Croce.

L’Under 15 maschile, infine, non ce l’aveva fatta a superare la fase a gironi classificandosi al terzo posto nel proprio raggruppamento. Anche qui ai giovanotti di Silvia Angelini rimane la soddisfazione di aver vinto il titolo territoriale di categoria.

Gianluca Bondielli