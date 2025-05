Pallavolo Massa Carrara vince la semifinale d'andata contro Saiuz Amiata

SAIUZ AMIATA

1

MASSA CARRARA

3

SS PALL. SAIUZ AMIATA: Agnorelli, Flori, Rossi, Velychko, Vagnoli, Galli, Sbrolli, Contorni, Mukja, Danesi, Buoni, Bechini. All. Bechini.

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Angeloni, Antonioli, Bacinelli, Bondielli, Bosi, Caruso, D’Este, Drago, Ghio, Lazzeri, Manfredi, Molini, Nicolini, Pom. All. Nicolini.

Arbitro: Enrico Brachi.

Parziali: 21-25, 28-26, 14-25, 19-25.

SANTA FIORA – Neanche la lunga trasferta sull’Amiata grossetana, a Santa Fiora, ha scomposto gli Avengers massesi che si sono aggiudicati, con merito, la semifinale d’andata di Prima Divisione maschile. La squadra del coach Enea Nicolini, dominatrice della fase territoriale dell’Appennino Toscano, si è andata a confrontare con la vincitrice del comitato territoriale Etruria, la Saiuz Amiata. Massa Carrara ha iniziato col piede giusto, vincendo un combattuto primo set, ma poi ha perso il secondo ai vantaggi. Nella seconda fase del match è venuta definitivamente fuori la maggior caratura degli apuani che si sono aggiudicati i restanti parziali con una certa disinvoltura.

A questo punto la Pallavolo Massa Carrara si è costruita le premesse per chiudere definitivamente il conto, e conquistare la promozione in serie D, nella semifinale di ritorno che si giocherà sabato prossimo, alle 18, alla palestra del Cinquale. Nell’altra semifinale la Pallavolo Cascina ha fatto valere il fattore casalingo imponendosi per 3-0 sul Firenze Pallavolo Ovest. Domenica 25 maggio ci sarà il retour match in terra fiorentina. Le due vincitrici della doppia sfida saranno promosse in serie D anche se giocheranno la finale per il successo in campionato (finale 3° e 4° posto per le perdenti).

Gianluca Bondielli