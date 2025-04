Pallavolo Modenese: Trionfo nelle Finali Regionali Giovanili con Moma Anderlini e Modena Volley

Mentre i campionati minori cercano di finire la stagione regolare tra recuperi ed ultimi impegni, è partita la kermesse delle finali regionali giovanili, da cui emergeranno le squadre qualificate per le finali nazionali di fine maggio.

Come sempre la pallavolo modenese è attesa protagonista, e dopo il secondo posto dell’Univolley Carpi nella finale Under 14 maschile, nelle due finali disputate il 25 aprile sono arrivati due successi, con la Moma Anderlini nell’Under 18 Femminile, e con il Modena Volley nell’Under 19 maschile, dove i ragazzi in gialloblù avevano superato in semifinale la Mo.Re. Anderlini per 3-0.

Le ragazze di Roberta Maioli hanno dominato la Final Four battendo 3-0 sia il Progresso VTB Bologna, che il Forlì in finale, staccando anche il pass per la Finale Nazionale di categoria, in programma a Costa degli Dei (VV) dal 13 al 18 maggio: oltre al titolo regionale, en plein nei premi individuali, con Stella Cornelli Miglior libero, Stella Caruso miglior schiacciatore, Asja Spaziano miglior palleggiatrice, ed Alice Guerra MVP della manifestazione.

Doppio 3-0 anche per il Modena Volley, che dopo quello centrato nel derby, ha poi bissato in finale su Bologna, anche in questo caso staccando il pass per la Finale Nazionale a Termoli (CB) nelle stesse date della femminile, con il corredo di tre premi individuali, Leonardo Barbati miglior alzatore, Nicolò Garello miglior schiacciatore, e Pardo Mati come MVP.