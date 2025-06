Pallavolo Modenese: Weekend Decisivo per la Promozione in Serie A

Primo bollente weekend per la pallavolo modenese, per la calura, e per l’importanza delle due gare in programma tra stasera e domani pomeriggio: per la prima volta forse, a memoria del vostro statistico estensore, due squadre modenesi si giocano in contemporanea la promozione in Serie A, e soprattutto per la prima volta dagli anni Settanta, una squadra femminile cittadina prova a riportare Modena nella pallavolo che conta, a vent’anni esatti dalla scomparsa del glorioso Volley Modena.

Femminile. Alle 20.30 al Palasport di Ostiano, va in scena la gara di ritorno per la finale della Fase 4 dei playoff promozione di B1, che vale per l’appunto un posto in serie A2 per la prossima stagione, e, cosa ancora più importante, un posto in serie A per almeno due anni, visto che nel 2026/27 verrà istituita anche al femminile la A3. La situazione vede il Volley Modena, secondo nel girone B dietro proprio l’Ostiano, in vantaggio per la vittoria per 3-2 nella gara d’andata di sabato scorso, ma per la promozione, serve un’altra vittoria, perché una sconfitta per 2-3 garantirebbe solo un difficilissimo golden set, ed una sconfitta da tre punti garantirebbe la beffa. Non sarà facile, perché le cremonesi sono oggettivamente una bella squadra, con una allenatrice esperta, individualità di rilievo, ed in casa ha perso pochissimo in stagione regolare, con suicida continuità nei playoff. La squadra modenese arriva all’appuntamento carica, concentrata, e conscia delle difficoltà tecniche, psicologiche e logistiche che l’attendono, ma la squadra vista all’opera sabato scorso, che poteva chiudere anche in quattro set, fa ben sperare.

Maschile. Più facile il compito che la Stadium Mirandola deve superare, per ritornare subito in A3, dopo una sola stagione tra i cadetti: la netta vittoria per 3-0 centrata martedì ser aa Limbiate permette ai gialloblù di Bicego di essere promossi addirittura perdendo 2-3, ma è difficile pensare che Albergati e compagni si vogliano fermare adesso, davanti ad un PalaSimoncelli, orario d’inizio le canoniche 18, che si preannuncia esaurito in ogni ordine di posto. Da scoprire invece l’assetto tecnico che la Stadium vorrà utilizzare, se insistere su un Maletti implacabile, ed un centro chirurgico, o se puntare tutto su Albergati, che all’andata è stato tenuto nascosto: di sicuro sarà Limbiate a dover provare a fare la partita, ma non sarà facile contro la determinazione mirandolese.

Riccardo Cavazzoni