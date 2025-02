Pallavolo. Primo Salto, che bella impresa! Superato il Cus Siena. A Colle Val d’Elsa in programma le Final Four Territoriali

Le ragazze della Siam’s Pallavolo Primo Salto Siena (nella foto), allenate da Claudio Doretti, Elisa Mori e Anastasia Doretti hanno scritto una pagina indimenticabile della loro stagione, conquistando la vittoria nei quarti di finale contro la formazione del Cus Siena. Un’impresa che ha il sapore dell’incredibile vista la giovane età della formazione di Pallavolo Primo Salto (tutte 2010-2011) e l’emozione di affrontare una squadra più esperta e con grandi potenziali.

"Questo straordinario risultato, raggiunto al primo anno nella categoria U16, ci ha portato a realizzare un sogno: conquistare le Final Four Territoriali e giocarci l’accesso alla fase Regionale! Un traguardo che, a inizio stagione, sembrava quasi impossibile, ma queste ragazze con la loro grinta e determinazione ci hanno insegnato che niente è impossibile per chi ci crede davvero" le parole di Coach Doretti.

Questi gli accoppiamenti delle semifinali: Siam’s Pallavolo Primo Salto Siena – Casentino Volley e Convergenze Pietro Larghi Volley - Volley Arno Montevarchi. Le semifinali si disputeranno domani a Colle Val d’Elsa in contemporanea alle 10,30 nei due palazzetti, ovvero il PalaFrancioli in località la Badia e la palestra Pietro Antichi in viale dei Mille 14 (sarà un sorteggio a definire i campi di gioco). La finale è prevista alle 16,30 presso la palestra Pietro Antichi in viale dei Mille.