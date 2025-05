Pallavolo. Primo Salto, che gioia! Batte Tegoleto e viene promossa

Un finale di stagione da incorniciare per la Siam’s Pallavolo Primo Salto, che conquista la promozione in Seconda Divisione sul campo del Tegoleto Volley. Dopo il 3-1 dell’andata, alle senesi bastavano due set per chiudere il discorso. Le padrone di casa partono con il piede sull’acceleratore e si aggiudicano i primi due set, rimettendo tutto in discussione. E la Siam’s Pallavolo Primo Salto (nella foto), composta interamente da ragazze nate nel 2010 e 2011, ha risposto con cuore, determinazione e un’inaspettata maturità. Il terzo set è una guerra di nervi, ma le senesi non mollano e con grinta punto su punto riaprono il match. Nel quarto, partenza in salita, ma la squadra di coach Doretti alza il ritmo, si compatta e conquista anche il secondo set utile per la promozione.

È festa grande: in campo e sugli spalti si liberano abbracci, lacrime e sorrisi, consapevoli di aver scritto una pagina importante nella storia del club. Il tie-break finale va al Tegoleto (15-10), che chiude la sfida sul 3-2. Parole cariche di emozione quelle di Claudio Doretti. "A settembre ci eravamo dati un obiettivo stagionale: la promozione in 2ª Divisione. Ma questa annata ci ha regalato emozioni inaspettate, dalla finale territoriale Under 16 all’accesso alle fasi regionali. Dopo una vera battaglia, abbiamo raggiunto ciò che ci eravamo prefissati. Voglio ringraziare tutti: i genitori, i miei collaboratori Anastasia, Elisa, Gianluca, e soprattutto le mie splendide ragazze".

Queste le protagoniste in campo: Bianca Bogni, Alice Bresciani, Giulia Brogi, Giulia Capannoli, Ginevra Corsi, Gaia Capannini, Alice Fregoli, Bianca Locatelli, Irene Massi, Elisa Moscarino, Gaia Mucciarelli, Viola Nocciarelli, Clarissa Pollini, Martina Signorini, Beatrice Tripi. Lo staff di Doretti è invece composto da Anastasia Doretti (aiuto allenatore), Elisa Mori (aiuto allenatore) e Gianluca Capannoli (dirigente).