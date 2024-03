Pallavolo. Primo Salto, un trionfo al cardiopalma. Le Under 14 guidate da Claudio Doretti conquistano l’accesso alla Fase Regionale

Domenica scorsa a Castelnuovo Berardenga si è disputato lo spareggio per l’accesso alla Fase Regionale del Campionato Fipav under 14. La gara metteva davanti la formazione senese Creme Pallavolo Primo Salto a quella del Valdarnoinsieme, fortissimo tema del Comitato di Firenze.

Le ragazze di coach Claudio Doretti (nella foto) sono partite benissimo aggiudicandosi i primi due set per poi subire la rimonta delle ragazze del Valdarno nei successivi due parziali. Inizio del tiebreak da incubo con un 7-1 per le ospiti, ma con grande carattere le ragazze senesi si riportano prima in parità e chiudono la gara con un emozionante 16-14 conquistando il sogno di far parte delle migliori otto squadre della Toscana. Un match davvero incredibile che ha regalato emozioni al numeroso pubblico presente. Le otto squadre partecipanti alla Fase regionale saranno suddivise in due gironi: la formazione di Primo Salto è stata inserita in un girone davvero di altissimo livello con Savino del Bene (giovanile della formazione di serie A di Scandicci), Pallavolo Grosseto e Sei Rose Rosignano vincitrice del Comitato Territoriale Basso Tirreno. "Essere nell’elite della pallavolo toscana per il secondo anno consecutivo è per noi un risultato incredibile – dichiara Claudio Doretti Direttore tecnico di Pallavolo Primo Salto ed appunto anche allenatore della formazione under 14 –. Stiamo raccogliendo i frutti di anni di lavoro di qualità che partono dall’avviamento motorio e proseguono fino alla fase agonistica. Siamo davvero orgogliosi di poterci confrontare con realtà storiche e di altissimo livello che ci aiuteranno ancor più a crescere e maturare".