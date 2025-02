Pallavolo. Primo Salto Under 14 combatte e poi cede con onore. Doretti: "Che orgoglio confrontarci con certe realtà»

Dopo una convincente vittoria per 3-0 contro il Club Arezzo nelle semifinali, la squadra Under 14 di Pallavolo Primo Salto non è riuscita a conquistare il titolo, cedendo 3-0 nella finalissima contro il Volley Arno Montevarchi. Nonostante la sconfitta, le ragazze senesi hanno disputato una grande partita, dimostrando carattere e determinazione, guadagnandosi il pass per la qualificazione diretta alle fasi regionali Under 14, che si terranno a partire dal mese di marzo.

Con questo risultato, Pallavolo Primo Salto consolida ulteriormente la sua posizione di rilievo nel panorama della pallavolo giovanile toscana: Pallavolo Primo Salto ha raggiunto con ben due squadre le prestigiose Fasi Regionali, sia nell’Under 16 che nell’Under 14, a conferma dell’impegno e dei successi ottenuti nei settori giovanili. La costante presenza nelle fasi regionali, negli ultimi anni, evidenzia l’importante lavoro svolto dalla società e il crescente impatto nel movimento pallavolistico giovanile in Toscana.

Complimenti quindi a tutte le atlete, ai coach Federico Bertolucci, Elisa Mori, Claudio Doretti e allo staff tecnico, per l’impegno profuso e l’ottima preparazione che ha permesso alla squadra di centrare l’obiettivo delle fasi regionali. "Essere nell’elite della pallavolo toscana è per noi un risultato incredibile – aveva detto coach Doretti, direttore tecnico di Pallavolo Primo Salto dopo aver staccato il pass per la fase regionale con la formazione Under16 – a maggior ragione in un anno come questo dove la squadra era completamente composta da atlete nate nel 201 e nel 2011 e quindi al primo anno di Under 16. Siamo davvero orgogliosi di poterci confrontare con realtà storiche e di altissimo livello che ci aiuteranno ancor più a crescere e maturare".

La fase Regionale delle Under16 prenderà il via il prossimo 8 marzo.