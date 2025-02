Pallavolo. Primo Salto vince la sfida contro la Consani Grosseto. Le senesi accedono alla Fase Regionale. Gioia Doretti

Dopo il ko nell’ultimo atto ‘nelle Final4 territoriali Under16 Femminili di volley di Colle Val d’Elsa contro le padroni di casa della ‘Pietro Larghi’ le ragazze della Siam’s Pallavolo Primo Salto si riscattano e staccano il pass per la fase successiva. Giovedì scorso nella Palestra Alfieri si è infatti disputato lo spareggio per l’accesso alla Fase Regionale del Campionato Fipav Under 16. La gara metteva di fronte appunto la formazione senese Siam’s Pallavolo Primo Salto e quella del Luca Consani Pallavolo Grosseto, forte squadra del Comitato Basso Tirreno.

Partita incredibile delle ragazze guidate da Claudio Doretti, Anastasia Doretti e Elisa Mori che vincono il primo set 25-20, ma si fanno poi rimontare sul 1-1 dalla squadra di Grosseto (21-25). Terzo set in equilibrio fino a metà del parziale, con le ragazze senesi che poi prendono il largo e vincono 25-17. Quarto set tiratissimo con le squadre che lottano punto a punto fino ai vantaggi, ma è Pallavolo Primo Salto che dopo due ore di vera battaglia si aggiudica la partita (28-26), strappando il meritato pass per la fase regionale.

"Essere nell’elite della pallavolo toscana per il terzo anno consecutivo è per noi un risultato incredibile – ha detto dopo la vittoria coach Claudio Doretti, direttore tecnico di Pallavolo Primo Salto – a maggior ragione in un anno come questo dove la squadra era completamente composta da atlete nate nel 201 e nel 2011 e quindi al primo anno di Under 16. Siamo davvero orgogliosi di poterci confrontare con realtà storiche e di altissimo livello che ci aiuteranno ancor più a crescere e maturare".

La fase Regionale prenderà il via il prossimo 8 marzo.