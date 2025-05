Pallavolo San Marco: Davide Rullo nuovo direttore tecnico per la promozione

La Pallavolo San Marco ha visto fermarsi nella doppia semifinale playoff contro la Vp Volley Under 18 la propria corsa promozione nel campionato femminile di Seconda Divisione ma è già pronta a rinnovare la sfida e sta programmando una prossima stagione importante nella quale essere ancor più competitiva.

Per farlo l’accoppiata Bergamo-Tedeschi ha calato l’asso assicurandosi nel ruolo di direttore tecnico del settore giovanile femminile l’esperto Davide Rullo. Il dirigente carrarino, classe 1973, può vantare un curriculum di alto profilo avendo vinto nel corso delle sue gestioni sportive ben otto titoli regionali giovanili. Rullo ha diretto in maniera positiva società in Serie C e D e come fiore all’occhiello può fregiarsi di aver lanciato una giocatrice arrivata in Serie A come Veronica Angeloni ed una decina di ragazze che sono riuscite a calcare i palcoscenici nazionali della serie A2 e B1.

"Arrivo con tanto entusiasmo e voglia di rendermi utile – sono state le prime parole di Davide Rullo –. Sono molto contento perché, oltre ad avere la possibilità di tornare a lavorare con tante persone amiche, ho trovato una società ben strutturata e con un progetto ambizioso. L’obiettivo è di mettere a disposizione le mie conoscenze in modo di riuscire nel medio periodo a riportare tutti insieme una squadra di Carrara alle finali regionali".

Gianluca Bondielli