Pallavolo Serie A2. Emma Villas: test contro San Giustino. Si gioca la PalaEstra

Prosegue il precampionato dell’Emma Villas, che oggi pomeriggio alle ore 17,30 affronterà al PalaEstra la formazione di San Giustino, che milita in serie A3. Sarà il primo test match di questo precampionato che il team disputerà a Siena, in viale Sclavo, e verrà giocato a pochi giorni di distanza dal Torneo internazionale Città di Santa Croce, che ha visto impegnato il gruppo di coach Petrella nello scorso weekend al PalaParenti. La squadra si è classificata al terzo posto; dopo avere perso per tre set a uno la semifinale giocata contro Cuneo (la compagine piemontese, che giocherà il campionato di Superlega, ha poi vinto il torneo), si è aggiudicata la finale per il terzo posto contro i belgi del Greenyard Maaseik dell’ex palleggiatore dell’Emma Villas Juan Ignacio Finoli, tra l’altro riuscendo a recuperare da una situazione di svantaggio di due set a zero fino a conquistare la vittoria al tiebreak. "Nei primi due set abbiamo sentito anche la stanchezza del match precedente – dice l’opposto Leonardo Rocca, – che era stata una semifinale lunga e combattuta. Dovevamo tornare subito a giocare con grande intensità, a cento all’ora. Il torneo è stato molto utile per mettere in campo quello che abbiamo provato in allenamento".