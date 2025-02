Pallavolo Serie A2. Emma Villas: Ceban suona la carica in vista di Palmi

È già tempo di campionato per l’Emma Villas. Domani i biancoblù voleranno in Calabria dove sabato alle 16 sfideranno Palmi per la ventiquattresima giornata di campionato: "Speriamo di continuare a giocare come abbiamo fatto nelle ultime settimane – ha detto il centrale Victorio Ceban ai microfoni del sito ufficiale della società –. Abbiamo vinto cinque partite consecutive e vogliamo proseguire in questo trend. Ci servono ancora punti per poter conquistare i play-off, non dobbiamo concedere nulla. Ora stiamo giocando in maniera più lineare, senza troppi alti e bassi, siamo bravi a prepararci al meglio nel corso degli allenamenti quotidiani e i risultati si stanno vedendo in campo. Siamo felici per questo percorso, vogliamo continuare così".

La qualificazione ai play-off, ormai scontata grazie alla striscia di cinque successi consecutivi, potrebbe essere già matematica al termine di questo turno: se Pineto (impegnata in casa con Brescia) e Fano (di scena a Catania) non collezionassero punti, Emma Villas sarebbe certa aritmeticamente di un posto nelle prime sette anche perdendo al tiebreak, perché in quel caso avrebbe almeno sei punti di margine e comunque tre vittorie in più rispetto a ottava e nona della graduatoria.