Pallavolo Serie A2. Emma Villas in trasferta (17,30) a Prata di Pordenone. Bragatto: "Loro affiatati ma gli daremo filo da torcere»

Dopo il netto successo su Catania torna in campo la Emma Villas Codyeco Lupi Siena che oggi affronta Prata di Pordenone alle 17,30 i trasferta. I friulani non sono un avversario semplice grazie a giocatori importanti come Gamba e Terpin. Sarà fondamentale scendere in campo con il giusto approccio come è stato quello contro Catania. "Sicuramente sarà una partita molto complicata – queste le parole del centrale Marco Bragatto (nella foto) –. Loro hanno grande affiatamento, visto anche il palleggiatore e l’opposto che giocano assieme da diversi anni. Non sarà facile, però ce la metteremo tutta per provare a dargli il filo da torcere". Sulla qualità dell’avversaria poi aggiunge. "Sicuramente rimane una delle squadre più forti. Ci sarà da fare molta attenzione alla loro battuta e non solo, ma anche in attacco. Terpin e Gamba sono sicuramente due terminali da provare a fermare anche se non sarà facile. Queste saranno le loro armi più grosse. Noi dobbiamo ancora continuare a lavorare per crescere ancora di più ma sono molto contento. Per me questa è la prima esperienza in un grande club di A2 e sono anche molto carico per quello che sarà." Una piccola parentesi la dedica anche all’ultima partita in casa contro Catania. "Servivano i 3 punti ma soprattutto serviva esprimere un bel gioco. Penso che l’abbiamo fatto sotto tanti punti di vista. Sicuramente ci sarà ancora da crescere però vedo un buon approccio in vista della partita di domenica. Sicuramente la battuta ha fatto da padrona ma anche con la fase break, abbiamo giocato veramente una bella partita. Probabilmente a Catania manca ancora un po’ di affiatamento perché hanno fatto un bel po’ di errori ma il merito va anche a noi che abbiamo portato a casa i 3 punti".

In chiusura dedica un pensiero sulla sua esperienza in squadra e sullo staff capitanato da coach Petrella. "Sicuramente stiamo facendo un gran bel lavoro. Lavoriamo sotto tanti punti di vista. C’è spazio anche per chi ha fatto meno esperienze di potersi fermare a fine allenamento e di provare tante cose". La partita sarà visibile gratuitamente sulla piattaforma di Dazn. Per poter vedere la partita sulla piattaforma non è necessario avere alcun abbonamento, basterà registrarsi o accedere alla propria area personale.