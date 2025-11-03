Pallavolo Serie A2. Emma Villas ‘allergica’ alle trasferte. Seconda sconfitta. Prata di Pordenone mette il turbo e vince in scioltezza

PRATA DI P.

3

EMMA VILLAS

0

PRATA: Katalan 7, Alberini 1, Sist, Benedicenti, Pillon, Scopelliti 1, Ernastowicz 11, Aiello, Meneghel, Terpin 11, Umek, Bruno, Gamba (19), Fusaro. Allenatore Di Pietro.

EMMA VILLAS: Piccinelli, Rocca 4, Mastrangelo, Hoff 2, Matteini, Bragatto, Bini, Nelli 8, Compagnoni, Randazzo 11, Maletaj, Ceban 5, Baldini, Benavidez 9. Allenatore Petrella.

Arbitri: Gasparro e Clemente.

PRATA DI PORDENONE – Seconda sconfitta in trasferta per Emma Villas Codyeco Lupi Siena che subisce un 3-0 in Friuli contro Tinet Prata di Pordenone. Nelli e compagni vendono cara la pelle nei primi due set ma nel terzo poi, come accaduto due settimane prima a Pineto, i padroni di casa ingranano la marcia e gli ospiti non riescono a reagire con un distacco che si è fatto importante.

Nel primo set Benavidez e compagni partono bene, 2-2. Dopo errore da parte di Siena coach Petrella chiama il time out per rimettere ordine quando il parziale è 18-16. Al rientro la diagonale di Nelli sbatte sulla ricezione imprecisa dei padroni, successivamente un muro non preciso e una spike di Terpin allungano il risultato per i padroni 20-17 che diventa 23-18. Il set si chiude sul 25-20.

Nel secondo Katalan blocca a muro l’attacco di Nelli e i friulani allungano nuovamente, 9-6. Fase incerta in battuta con errori da entrambe le compagini che sbagliato e permettono a Lupi Siena di accorciare 10-7. Il muro Nelli-Compagnoni blocca l’attacco di Prata, Hoff si ferma a rete; parziale 20-19. Fase complicata per gli ospiti con la Tinet che allunga 23-19 dopo un punto contestato. Benavidez in battuta regala il punto del set point a Tinet. Gamba conquista il secondo set con il risultato che si ferma 25-20.

Nel terzo parziale non c’è storia come detto: subito 5-1 per Prata e poi 7-2. Randazzo in battuta va lungo. Il 10-3 mette già i titoli di coda alla sfida con i tentativi toscani che sbattono sulla precisione di Terpin e compagni che chiudono sul 25-17. L’occasione per rialzarsi è domenica 9 novembre, a Santa Croce sull’Arno contro Cantù. Sarà ancora out l’iraniano Manavi che oggi si sottoporrà ad un intervento di chirurgia artroscopica al ginocchio a Villa Stuart a Roma. Incerti i tempi di recupero.