Pallavolo Serie A2. Emma Villas pronta all’esordio sul parquet di Pineto. Il diesse Mechini non si fida: "Sarà una gara delicata»

L’Emma Villas Codyeco Lupi Siena è pronta per l’esordio in campionato. Alle 18 la squadra di coach Petrella giocherà la prima partita del campionato a Pineto, contro una squadra piena di ex. L’Abba è allenata da coach Di Tommaso, che da giocatore è stato palleggiatore dell’Emma Villas. Nel team senese hanno giocato l’opposto Krauchuk e i centrali Trillini e Zamagni, mentre nel roster di Santa Croce hanno militato gli schiacciatori Di Silvestre e Allik. "Quello a Pineto è un esordio e come tale sarà una gara certamente delicata – dice il ds Fabio Mechini -. Le prime partite di campionato sono sempre complicate. Pineto ha fatto molto bene lo scorso anno e con il mercato estivo si è ulteriormente rinforzata. Nella squadra abruzzese ci sono molti giocatori esperti come Krauchuk, Trillini, Allik, parliamo di elementi che potranno fare la differenza nel corso della stagione. Quello di Pineto è un campo caldo, con un palazzetto sempre gremito. Noi dobbiamo guardare a quello che possiamo e che dobbiamo fare nella nostra metà campo, e quindi realizzare tutto ciò che abbiamo preparato nelle settimane di allenamento". Ufficiale intanto il tesseramento del palleggiatore danese di 24 anni Hoff, che già si stava allenando con la squadra. Hoff indosserà il 7 e sarà a disposizione da oggi. "E’ stata una preparazione lunga, nel corso della quale abbiamo avuto anche degli intoppi. Abbiamo tesserato il palleggiatore Hoff, primo giocatore danese di questa società. Mi auguro che già dalla prima partita i ragazzi possano far vedere buonissime cose. Credo che la strada percorsa fino a ora sia buona, spero che il gruppo possa togliersi delle belle soddisfazioni. Sarà un campionato duro e incerto, con tante squadre che possono ambire a fare bene e a raggiungere i playoff. Nessuna partita potrà essere presa sotto gamba, serviranno la volontà di fare bene, determinazione e umiltà". La gara sarà in diretta sul canale YouTube di Dazn Italia. "L’inizio non è mai facile, soprattutto in trasferta – ha detto il palleggiatore Mastrangelo – sarà importante l’approccio consapevoli che ci possono essere dei momenti di difficoltà. Pineto non sarà facile perché il loro palazzetto li spinge molto, mi aspetto una partita molto agguerrita".