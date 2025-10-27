Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Volley
  4. Pallavolo Serie A2. Emma Villas da applausi. Catania costretto alla resa

Pallavolo Serie A2. Emma Villas da applausi. Catania costretto alla resa

EMMA VILLAS 3 CATANIA 0 EMMA VILLAS: Piccinelli, Rocca, Mastrangelo, Hoff 4, Matteini, Bragatto 2, Bini, Nelli 18, Compagnoni, Randazzo 18, Maletaj,...

di GUIDO DE LEO
27 ottobre 2025
Sei giocatori, un solo obiettivo: vincere insieme la partita

Sei giocatori, un solo obiettivo: vincere insieme la partita

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

EMMA VILLAS

3

CATANIA

0

EMMA VILLAS: Piccinelli, Rocca, Mastrangelo, Hoff 4, Matteini, Bragatto 2, Bini, Nelli 18, Compagnoni, Randazzo 18, Maletaj, Ceban 6, Baldini, Benavidez 5. Allenatore Petrella.

CATANIA: Pinelli 1, Cottarelli 2, Basic 6, Volpe 4, Marshall 4, Caletti, Torosantucci, Balestra 4, Arinze 13, Gasparini 5, Parolari, Feri 2, Carbone. Allenatore Montagnani.

Arbitri: Nava e Manzoni.

Parziali: 25-18, 25-18, 25-22.

SANTA CROCE – Al PalaParenti di Santa Croce la Emma Villas Codyeco ottiene un pronto riscatto battendo in tre set Catania. MVP della partita è l’opposto di casa Gabriele Nelli con 18 punti messi a tabellino e 5 ace. Nel primo set i padroni di casa partono subito molto forte e vanno avanti con Benavidez e Randazzo, 7-1. Catania prova a reagire e riesce a portare a casa il 3 punti dopo un’azione un po’ confusa e gli attacchi di Marshall. Dopo qualche scambio di servizio Catania accorcia ma la squadra di casa tiene la testa con l’ennesimo punto messo a terra di Randazzo che porta il parziale 13-10. La reazione di Catania viene subito bloccata dal pallonetto di Benavidez 24-18. Un’ottima battuta di Hoff e l’attacco fuori misura di Arinze chiudono il primo set per Emma Villas Codyeco, 1-0. Nel secondo parziale l’ex Pinelli apre i giochi: 1-3. La squadra di casa firma il sorpasso grazie al solito Nelli, 10-9. Dopo qualche attacco troppo lungo Catania trova il pareggio quota 12-12 ma ancora Nelli allunga con un ace, 20-15. Catania mette a terra un punto con Marshall che in battuta però si ferma a rete. Per i padroni di casa entra Mastrangelo e un attacco lungo di Catania porta il parziale 23-16 che in pratica vale il 2-0 che arriva poco dopo.

Nel terzo parziale i siciliani dell’ex coach biancoblu Montagnani sono con le spalle al muro e tentano di rientrare. Hoff apre in battuta ma cede il primo punto a Catania, Ceban pareggia subito con un muro. Catania riesce a mettere a terra qualche punto e grazie al suo muro ferma il primo parziale 2-5. Nelli in battuta riporta tutto in parità poi Benavidez segna il settimo punto del set. Sempre Nelli rimette avanti il sodalizio, 13-10. Al cambio palla Catania non riesce a portare a casa il punto grazie all’attacco di Nelli che non viene contrastato dal muro avversario. Al suo turno in battuta Hoff firma l’ace del 20-17. I Lupi Siena con l’ennesimo muro di Ceban scappano sul 23-20. Catania manda la battuta in out ed Emma Villas Codyeco Lupi Siena si aggiudica il terzo set 25-22.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su