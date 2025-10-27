Pallavolo Serie A2. Emma Villas da applausi. Catania costretto alla resa

EMMA VILLAS

3

CATANIA

0

EMMA VILLAS: Piccinelli, Rocca, Mastrangelo, Hoff 4, Matteini, Bragatto 2, Bini, Nelli 18, Compagnoni, Randazzo 18, Maletaj, Ceban 6, Baldini, Benavidez 5. Allenatore Petrella.

CATANIA: Pinelli 1, Cottarelli 2, Basic 6, Volpe 4, Marshall 4, Caletti, Torosantucci, Balestra 4, Arinze 13, Gasparini 5, Parolari, Feri 2, Carbone. Allenatore Montagnani.

Arbitri: Nava e Manzoni.

Parziali: 25-18, 25-18, 25-22.

SANTA CROCE – Al PalaParenti di Santa Croce la Emma Villas Codyeco ottiene un pronto riscatto battendo in tre set Catania. MVP della partita è l’opposto di casa Gabriele Nelli con 18 punti messi a tabellino e 5 ace. Nel primo set i padroni di casa partono subito molto forte e vanno avanti con Benavidez e Randazzo, 7-1. Catania prova a reagire e riesce a portare a casa il 3 punti dopo un’azione un po’ confusa e gli attacchi di Marshall. Dopo qualche scambio di servizio Catania accorcia ma la squadra di casa tiene la testa con l’ennesimo punto messo a terra di Randazzo che porta il parziale 13-10. La reazione di Catania viene subito bloccata dal pallonetto di Benavidez 24-18. Un’ottima battuta di Hoff e l’attacco fuori misura di Arinze chiudono il primo set per Emma Villas Codyeco, 1-0. Nel secondo parziale l’ex Pinelli apre i giochi: 1-3. La squadra di casa firma il sorpasso grazie al solito Nelli, 10-9. Dopo qualche attacco troppo lungo Catania trova il pareggio quota 12-12 ma ancora Nelli allunga con un ace, 20-15. Catania mette a terra un punto con Marshall che in battuta però si ferma a rete. Per i padroni di casa entra Mastrangelo e un attacco lungo di Catania porta il parziale 23-16 che in pratica vale il 2-0 che arriva poco dopo.

Nel terzo parziale i siciliani dell’ex coach biancoblu Montagnani sono con le spalle al muro e tentano di rientrare. Hoff apre in battuta ma cede il primo punto a Catania, Ceban pareggia subito con un muro. Catania riesce a mettere a terra qualche punto e grazie al suo muro ferma il primo parziale 2-5. Nelli in battuta riporta tutto in parità poi Benavidez segna il settimo punto del set. Sempre Nelli rimette avanti il sodalizio, 13-10. Al cambio palla Catania non riesce a portare a casa il punto grazie all’attacco di Nelli che non viene contrastato dal muro avversario. Al suo turno in battuta Hoff firma l’ace del 20-17. I Lupi Siena con l’ennesimo muro di Ceban scappano sul 23-20. Catania manda la battuta in out ed Emma Villas Codyeco Lupi Siena si aggiudica il terzo set 25-22.