Pallavolo Serie A2. Emma Villas, l’allenatore Petrella è pronto al decollo: "C’è un pizzico di emozione e diverse aspettative»

Sono giorni di lavoro intenso per l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena, che prosegue la propria preparazione al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno. Il team toscano si è ritrovato nella giornata di lunedì per l’inizio degli allenamenti in vista del prossimo torneo di serie A2. Molti volti nuovi e alcune importanti conferme nel roster. Coach Francesco Petrella (nella foto) ha parlato al gruppo dell’importanza del periodo di preparazione e di quanto sia rilevante fissarsi degli obiettivi di crescita settimana dopo settimana.

"Stiamo vivendo i ‘primi giorni di scuola’, muovendoci dai blocchi di partenza – dichiara il vicepresidente dell’Emma Villas Codyeco Lupi Siena, Alberto Lami. – C’è un pizzico di emozione e al tempo stesso c’è una buona dose di aspettative. Già nei primi allenamenti stiamo vedendo spirito di sacrificio da parte di questo gruppo. Questo è un gruppo nuovo, con elementi più esperti e altri ragazzi più giovani. Servirà il giusto amalgama, un aspetto sul quale dovrà lavorare lo staff tecnico. Ci sono ottimi spunti per poter lavorare bene. Al momento è impossibile parlare di obiettivi e capire dove questa squadra potrà arrivare, sono però convinto che questo gruppo potrà fare buone cose. Aspettiamo di vedere quella che sarà la crescita della squadra dopo alcune settimane per poter capire quali potranno essere nel concreto le nostre potenzialità nel prossimo campionato".

Motivatissimo il neo tecnico Francesco Petrella, ex Modena e Trento e reduce da una parentesi nella massima serie polacca. "E’ importante dare alcuni concetti di partenza da seguire per avviare un percorso di preparazione – sono le parole di coach Petrella. – Dobbiamo iniziare a costruire cose giuste in vista dell’inizio del campionato e vogliamo quindi darci via via degli obiettivi specifici su aspetti relativi a quella che sarà la nostra pallavolo. Ho visto subito entusiasmo e voglia di ricominciare a lavorare da parte dei ragazzi, in campo c’è una bella energia e questo è un aspetto decisamente importante. Questi sono solamente i primi allenamenti della stagione, c’è tantissimo da lavorare ma questa applicazione è ciò che noi cerchiamo" ha concluso il neo tecnico l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena.