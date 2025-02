Pallavolo Serie A2. Emma Villas senza paura contro Prata di Pordenone

Il tentativo di rimonta prosegue. Dopo le due vittorie esterne Emma Villas torna in casa per la sfida con la capolista Prata di Pordenone. È un’occasione importante per i biancoblù, chiamati a dare continuità al doppio successo contro Cuneo e Porto Viro. Certo l’avversario non è dei più agevoli, trattandosi della squadra che da domenica scorsa si ritrova sul gradino più alto del podio, ma Emma Villas vuole far vedere che può giocarsela, cosa che non ha fatto quando si è trovata ad affrontare Ravenna e Brescia, le altre due coinquiline del podio. "È come se fosse un incontro di playoff" ha detto coach Graziosi martedì scorso, in riferimento alla necessità di conquistare tre punti. Tra un mese e mezzo potrebbe anche esserlo veramente, qualora l’incrocio del tabellone dovesse porre di fronte Emma Villas ad una delle prime due teste di serie.

Biglietti in vendita sul circuito Ciaotickets: 15 euro il tagliando intero, 9 quello ridotto (riduzione applicata per tesserati Fipav, Over 70, ragazzi tra i 10 e i 16 anni), la partita inizierà alle 16,30.

È una settimana densa di impegni anche per le squadre del settore giovanile: la Under 15 ha aperto le danze, vittoriosa martedì sera contro Cortona Volley con il risultato di 3-0. Oggi duplice appuntamento serale: la Under 13 sarà impegnata alla Peruzzi contro Certosa Firenze, mentre la Prima Divisione ha in programma la trasferta a Monte San Savino. I biancoblu della Serie C sfideranno Firenze Ovest domani alle 21. Domenica mattina in campo nuovamente Under 13 ed Under 15, lontane dalle mura amiche, rispettivamente ad Empoli e Arezzo. Le formazioni Under 19 e 17 élite hanno invece concluso la prima fase dei loro campionati, con l’Under 19 che ha concluso al primo posto.