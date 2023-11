Pallavolo Serie A2. Emma Villas, adesso arriva Cantù. Caccia aperta alla quarta vittoria

Sperando che sia l’ultima volta in cui dover emigrare a Santa Croce, la Emma Villas prepara il match con Cantù, domani alle 18, puntando alla quarta vittoria in questo campionato di Serie A2.

A Reggio Emilia è andata in scena una battaglia in cui i biancoblù-gialloviola hanno prevalso al tiebreak: "Abbiamo affrontato un’ottima squadra – ha commentato lo schiacciatore Tallone –. Non era semplice giocare a Reggio, abbiamo offerto una buona prova nonostante qualche problema di troppo al servizio. Credo che questi siano due punti importanti, due punti guadagnati per la nostra classifica. Questo successo ci dà consapevolezza del percorso che vogliamo provare a fare, siamo riusciti a vincere contro una squadra forte e che gioca bene. Per adesso le cose per noi stanno andando abbastanza bene, ma quattro gare sono ancora troppo poche per poter dare dei giudizi". "Non è semplice giocare a Reggio Emilia, la Conad ha fatto punti in ogni gara che ha disputato e ha dimostrato anche in questa circostanza di essere un team ostico e ben organizzato – ha aggiunto il centrale Copelli –. Siamo tornati a casa contenti per la vittoria, con un po’ di consapevolezza in più e anche con un pizzico di rammarico perché magari con maggiore lucidità avremmo anche potuto chiudere la gara al quarto set. Se vogliamo fare un campionato di vertice ed entrare in una delle prime sette posizioni per prendere parte ai playoff dobbiamo cercare di giocare bene e tentare di fare punti dappertutto e in ogni sfida. Credo che abbiamo ancora ampi margini di miglioramento, ad esempio al servizio e a muro. Ora affrontiamo Cantù, una squadra ostica e nella quale militano giocatori molto importanti".

Fischio di inizio fissto alle 18, arbitrano il confronto Serafin e Sessolo.