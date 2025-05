Pallavolo Serie A2. Emma Villas: caccia al tecnico. C’è l’idea Francesco Petrella

Potrebbe essere Francesco Petrella (nella foto) il nuovo coach della Emma Villas dopo l’addio, al termine di due discrete stagioni, di Gianluca Graziosi che da pochi giorni è diventato ufficiale a Taranto. Il vicepresidente Fabio Mechini, in attesa di ufficializzare chi, oltre allo schiacciatore Randazzo sarà confermato nella rosa del prossimo campionato, sembra aver puntato forte sul tecnico emiliano reduce da una seconda parte stagione nella massima serie polacca al Psg Stal Nysa. Classe 1989 Petrella è stato per molti anni vice di Lorenzetti a Trento prima di guidare in prima persona, ma poca fortuna, Modena nel 2023/24 (lui che è oltretutto modenese). Poi appunto l’esperienza in Polonia conclusa lo scorso aprile con la mancata conferma. Da capire che tipo di squadra sarà consegnata a Petrella visto che in molti sembrano avere la valigia in mano almeno per quanto riguarda il sestetto titolare. Trillini ha firmato per Pineto, Nevot sarà il palleggiatore dei greci dell’A.O. Foinikas Sýros (A1), Cattaneo e Nelli puntano decisamente alla Superlega. Detto di Randazzo e col dubbio Bonami, che potrebbe restare per il quarto anno di fila, tutto il resto della squadra base andrà costituito passo passo. "In questa fase stiamo facendo delle valutazioni importanti sia in tema di mercato che infrastrutturale. È questione di giorni e poi usciremo con tutti quelli che saranno gli aggiornamenti ufficiali" aveva detto Mechini venerdì. Nelle prossima settimane quindi potrebbero iniziare gli annunci, in primis quello dell’accordo con Santa Croce per il trasferimento dell’attività settimanale della prima squadra nell’omonimo comune in provincia di Pisa giocando poi le gare interne comunque al PalaEstra. In questo caso la prima squadra dei Lupi, al momento impegnata nei playoff di serie B, continuerebbe la sua regolare attività.

Guido De Leo