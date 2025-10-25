Pallavolo Serie A2. Emma Villas: arriva Catania. Benavidez suona la carica

L’Emma Villas Codyeco Lupi Siena si prepara alla prossima sfida di campionato di domani al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno contro Catania alle 17. Le due squadre sono uscite sconfitte alla prima giornata del torneo: la compagine allenata da coach Francesco Petrella per 3-0 a Pineto. Gli etnei hanno perso in casa al tiebreak contro Macerata. I due team cercheranno dunque domenica pomeriggio il primo successo nel torneo. Gli etnei sono allenati da coach Paolo Montagnani, ex Emma Villas, e nel roster dei siciliani militano giocatori di esperienza come il palleggiatore Riccardo Pinelli e il centrale Carmelo Gitto, entrambi ex biancoblu. Nel match di esordio l’opposto nigeriano Nwachukwu, classe 2002, ha messo insieme 23 punti e lo schiacciatore Basic ha toccato quota 20.

"Alla prima giornata abbiamo affrontato subito una squadra che si propone di vivere un’ottima stagione - dichiara lo schiacciatore dell’Emma Villas Codyeco Felipe Benavidez -. Pineto ha nel proprio roster dei giocatori molto forti, sarà difficile per tutti giocare in quel palazzetto. Noi eravamo anche partiti bene, avevamo preparato in maniera positiva la sfida. Poi però qualcosa non ha funzionato al meglio, anche se credo che nei primi due set abbiamo messo in campo una buona pallavolo. Pensiamo alle prossime sfide e alle gare che ci attendono, a partire da domenica. Dobbiamo fare tesoro degli errori commessi e migliorare. Eravamo in vantaggio sia nel primo che nel secondo set, dobbiamo essere più bravi in quei frangenti ad arrivare fino al 25. Noi arriviamo da una sconfitta e domani andremo in campo per cercare di cogliere la prima vittoria del nostro campionato. Sarà un torneo molto equilibrato e molto difficile per tutti".