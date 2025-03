Pallavolo Serie A2. Emma Villas a Reggio Emilia. Ceban: "Vogliamo la quinta posizione»

Emma Villas in campo alle 18 a Reggio Emilia per l’ultima giornata di regular season. "È una partita importante per entrambe, loro si possono salvare, avranno una grinta incredibile, noi vogliamo raggiungere il quinto posto, daremo tutto – ha detto il centrale Victorio Ceban, titolare al posto dell’infortunato Rossi –. Domenica scorsa siamo stati molto bravi, abbiamo giocato molto bene contro Fano, sfruttando anche il fatto che loro avevano alcuni titolari fuori. A Reggio Emilia per l’ottava vittoria consecutiva? Puntiamo alla doppia cifra, a dieci vittorie di fila, considerando che dopo questa sfida iniziano i playoff. Proviamo a cavalcare l’onda".

Emma Villas arriverà quinta se riuscirà ad abbinare una vittoria ‘piena’ una sconfitta in tre o quattro set di Cuneo ad Aversa; in quel caso supererebbe i piemontesi per numero di vittorie e affronterebbe nei quarti playoff proprio Aversa. Se non riuscirà il sorpasso su Cuneo, Siena occuperà la testa di serie numero sei incrociando con la numero tre che uscirà dal terzetto Ravenna – Brescia – Prata di Pordenone, con i romagnoli a quel punto avversario più probabile.

Tornando all’avversario odierno, anche Reggio Emilia deve vincere in tre o quattro set e sperare che una fra Macerata e Cantù perda prima di arrivare al quinto set rispettivamente contro Ravenna e Brescia. Una bella montagna da scalare per la Volley Tricolore: "Stiamo cercando di dare tutto il possibile – ha detto il centrale reggiano Nicholas Sighinolfi al sito ufficiale della società emiliana –. Siamo arrivati con l’acqua alla gola alla fine del campionato, ma comunque non molliamo. Domenica cercheremo di mettere in campo tutto quello che è rimasto nel serbatoio. È stata una regular season complicata per noi. Abbiamo dimostrato della bella, ma anche della brutta pallavolo. Abbiamo avuto qualche infortunio e qualche sfortuna durante il percorso, ma li hanno avuti tutti. Noi non abbiamo mai trovato quella continuità che ci avrebbe aiutati ad arrivare a fine stagione più tranquilli. In palestra abbiamo comunque dato sempre il nostro massimo, su questo non si può dire niente a nessuno".

Fischio di inizio alle 18, arbitrano Scotti e Jacobacci, diretta streaming su Volleyballworld.tv.