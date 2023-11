Pallavolo Serie A2. Emma Villas: Milano e Coser lanciano la sfida agli abruzzesi di Pineto

Ospiti del ristorante ‘Casa Mia’ in piazza del Mercato i giocatori della Emma Villas Sebastiano Milano e Martin Coser hanno commentato il ko contro Pordenone proiettandosi sull’impegno di domani, ancora a Santa Croce alle 18, contro gli abruzzesi di Pineto. "Li conosco molto bene – ha detto lo schiacciatore Milan – so che sono una squadra di qualità che al primo anno in A2 ha grandi ambizioni. Per cui non sarà una gara facile. Noi siamo reduci da una sconfitta che però a mio avviso ha lasciato anche qualcosa di positivo, su tutte il punto preso, che per come si era messa non è stato un brutto risultato. Ovvio che abbiamo ancora molto da lavorare e ne siamo consapevoli dopo quattro punti nelle prime due partite. Domenica scorsa alcune cose ci sono venute bene altre meno ma succede in questo periodo dell’anno. Il campionato è ancora molto lungo e la classifica adesso non ha senso guardarla. Un primo, parziale, bilancio, si potrà fare da fine novembre in poi". "Secondo me le prestazioni sono state importanti - le parole del giovane libero Coser – e il gioco lo testimonia. Avremmo voluto fare qualche punto in più ma contro Pordenone non tutto è stato perfetto. Stiamo lavorando su ciò che non ha funzionato per metterlo poi in campo domani contro Pineto". Presente anche il responsabile marketing e commerciale della Emma Villas Vittorio Angelaccio. "La stagione è appena iniziato e siamo reduci da due buone gare. Non è una situazione semplice quella logistica per noi, dovremo fare i conti ancora per alcune gare con l’impossibilità di giocare al palazzetto ma restiamo fiduciosi perché la squadra si sta allenando bene e speriamo di fare una buona partita anche domani. Sui biglietti per questa sfida abbiamo decisivo di fare un tagliando unico a 5 euro. Ci sembra un giusto incentivo per coloro che verranno a sostenerci anche da lontano. Siamo rimasti molto soddisfatti di quanti domenica ci hanno sostenuto venendo a Santa Croce".

Guido De Leo