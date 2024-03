Pallavolo Serie A2. Emma Villas pronta per Aversa. La carica di Krauchuk

Emma Villas prepara l’importante gara con Aversa, insolito posticipo programmato per lunedì alle 19. Biancoblù galvanizzati dalla vittoria di Grottazzolina e a caccia di punti per recuperare la seconda posizione attualmente appannaggio di Cuneo: "Siamo felicissimi di aver fatto una grande prestazione di squadra domenica scorsa – ha detto l’opposto brasiliano Matheus Krauchuk nel ‘salottino’ Emma Villas –. Loro non avevano mai perso in casa, noi siamo stati bravi a batterli. Ci dà tanta fiducia una gara del genere, abbiamo dimostrato che possiamo competere alla pari con la capolista: siamo in ballo fra la seconda e la terza posizione, era importante aggiudicarsi una gara del genere. E la sconfitta metterà qualche dubbio anche a loro, sono forti ma non imbattibili". Krauchuk ha messo a segno 28 punti nella sfida di Grottazzolina: "Sono contento della mia prestazione, è un momento di crescita personale e della squadra, contento di aver fatto una partita importante, 28 punti non si fanno tutti i giorni". I playoff si preannunciano estremamente equilibrati: "Se prendiamo le squadre dal primo al sesto posto abbiamo fatto almeno un tiebreak con tutte – ha sottolineato Krauchuk –. per questo ci attende un playoff che sarà combattutissimo, indipendentemente dalla posizione che avremo alla fine della regular season. Non ci sono squadre deboli". Ora sotto con Aversa, squadra in cerca di punti salvezza e che all’andata sorprese Emma Villas: "All’andata fu una partita difficile, io giocai abbastanza male – ha concluso il brasiliano –. Anche loro hanno bisogno di punti, sono nelle parti basse, ma noi dobbiamo fare risultato. E con il sostegno del nostro pubblico che ci aiuta sempre tantissimo possiamo farlo".