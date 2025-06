Pallavolo Serie A2. Emma Villas-Randazzo: accordo!. Lo schiacciatore resta biancoblù

Prima conferma ufficiale in casa Emma Villas, da pochi giorni diventata Emma Villas Codyeco Lupi Siena. Luigi Randazzo rimarrà infatti in biancoblù per la prossima stagione sportiva. Lo schiacciatore aveva firmato lo scorso anno un contratto biennale e farà ancora parte del sodalizio toscano. Randazzo è stato tra i protagonisti della cavalcata della scorsa stagione sportiva, conclusa con le semifinali playoff in serie A2. Sono stati 457 i punti totali realizzati nel passato torneo dallo schiacciatore della compagine toscana, uno dei leader di un gruppo che ha vissuto un’esaltante seconda parte di stagione. "Sono molto felice di rimanere – commenta il numero 18 -. Credo che la prossima stagione sarà molto competitiva, ci saranno tanti team che inizieranno il campionato con obiettivi importanti e ambiziosi e anche noi certamente vorremo dire la nostra. Da quando lo scorso anno accettai l’offerta di Siena l’obiettivo che mi sono posto continua a essere quello di vincere il campionato di serie A2 e tornare in Superlega". Sarà per lo schiacciatore nato a Catania nel 1994 la seconda annata in A2 dopo tredici campionati vissuti in Superlega. Stagioni importanti, nel corso delle quali Randazzo ha vestito anche la maglia azzurra della Nazionale italiana con cui, tra le altre cose, ha vinto una medaglia di bronzo alla World League. "Ho incontrato il nostro nuovo coach, Francesco Petrella. Condivido il suo progetto e sono entusiasta di lavorare con lui. La A2 è un torneo che sembra ogni anno sempre più difficile. Molte società effettuano investimenti importanti, arrivano tanti giocatori forti e da ciò deriva il fatto che il campionato diventa sempre più interessante e stimolante". Poi Randazzo parla dello scorso torneo chiuso in gara3 di semifinale playoff e poi i quarti della Coppa Italia perdendo contro Prata di Pordenone. "Ci è mancato poco per arrivare in Superlega – conclude il giocatore . – E’ stato un peccato uscire in semifinale. Avevamo iniziato la stagione non benissimo, ma settimana dopo settimana siamo cresciuti e abbiamo trovato continuità conquistando tante vittorie. Poi siamo arrivati alla serie di semifinale playoff contro Brescia e siamo usciti sconfitti".