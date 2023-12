Pallavolo Serie A2. Emma Villas: silenzio e concentrazione. Domenica a Porto Vito è vietato sbagliare

Nessuna dichiarazione ufficiale, poca voglia di parlare, molta di recuperare la migliore condizione tecnica e atletica. La Emma Villas prepara l’appuntamento di domenica a Porto Viro sperando che sia la partita giusta per riprendere una marcia che fino alla sesta giornata era di assoluto livello. Poi sono arrivate quattro sconfitte nelle ultime cinque partite ad insinuare dubbi e tarli nella mente. Curiosamente, quello delle ultime cinque giornate, è lo stesso ruolino di marcia che ha avuto anche la prossima avversaria, con l’unica differenza di un calendario sulla carta migliore per Porto Viro. Alla settima i veneti hanno perso al tiebreak a Pineto, poi hanno ceduto, sempre al quinto, tra le mura amiche a Cuneo, quindi hanno espugnato in tre set Aversa, poi hanno perso in casa con Santa Croce, quindi hanno lasciato per strada un altro tiebreak, stavolta a Cantù. Con le due stesse avversarie della Emma Villas (Cuneo e Aversa) ha fatto meglio, ma le altre tre compagini affrontate erano tutte della parte bassa della classifica. Eppure sono arrivate tre sconfitte, a certificare un momento di forma non particolarmente brillante neppure per la formazione degli ex biancoblù Barone e Zamagni. Non fa più parte del sodalizio nero fucsia un altro ex Emma, Filippo Vedovotto, che aveva iniziato la stagione in qualità di direttore sportivo ma poi ha rassegnato le dimissioni per un’avventura professionale al di fuori del mondo della pallavolo. Tornando in casa biancoblù, non c’è ancora una data certa per il rientro di Pierotti: il giocatore, cui dopo la ferita lacero-contusa alla tibia di giovedì scorso sono stati applicati alcuni punti di sutura, non può ancora allenarsi con i compagni.