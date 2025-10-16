Pallavolo Serie A2. In casa Emma Villas si sta valutando il palleggiatore Hoff

La Emma Villas Codyeco Lupi Siena prosegue nella preparazione per in vista dell’esordio in campionato di domenica a Pineto. Da capire se sarà tesserato o meno il palleggiatore danese Hoff che nelle ultime due uscite contro Macerata in amichevole ha destato buone sensazioni. Il suo arrivo in prova è dovuto al mancato superamento delle visite mediche, come lo stesso direttore sportivo Fabio Mechini ha dichiarato, del giovane Porro, rientrato dal Mondiale con la Under19. Serve quindi un regista che affianchi l’ex Cuneo Mastrangelo e la scelta potrebbe ricadere sul danese. Il problema è che però solo due stranieri possono essere messi a referto: per cui sono in corso valutazioni legate agli schiacciatori Benavidez e Manavi.

Nel frattempo, con l’inizio imminente della stagione 25/26, la Emma Villas Codyeco ha annunciato l’apertura della campagna abbonamenti. "Sotto la stessa rete" è lo slogan pensato per celebrare il sodalizio toscano. Sottoscrivendo l’abbonamento sarà possibile vedere tutte le 13 partite di A2 della squadra di Petrella sia al PalaEstra di Siena che al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno. Il prezzo è di 110 euro per l’abbonamento intero e di 70 per il ridotto, che si applica agli abbonati della stagione 24/25 di Emma Villas Siena, a tesserati Fipav, a persone di età compresa tra i 10 e i 17 e agli over 70. Si può scegliere di diventare anche soci sostenitori, al prezzo di 290 euro, con l’abbonamento che oltre alla regular season coprirà anche le eventuali gare di play-off e di Del Monte Coppa Italia. Inoltre, tutti gli abbonamenti sottoscritti, daranno anche la possibilità di entrare gratuitamente alle gare casalinghe della squadra B del team toscano che milita in Serie B. La campagna abbonamenti è già attiva online su CiaoTickets.