Pallavolo Serie A2. La Emma Villas punta la capolista. Grottazzolina

Emma Villas a metà tra l’eco della sfida di Cuneo, persa al tiebreak, e la preparazione del prossimo big match, quello di domenica a Grottazzolina. Vincere per conservare il secondo posto dall’assalto di Cuneo e rimandare, almeno di una giornata, la conquista matematica della testa di serie numero uno da parte della formazione marchigiana. Se infatti Emma Villas dovesse perdere a quel punto ci sarebbe la matematica certezza del primo posto per la Yuasa Battery Grottazzolina. Sulla sfida di domenica scorsa sono tornati il ds Mechini e il centrale Trillini: "Quando perdi il tiebreak a 13 c’è rammarico – così il vicepresidente –, comunque l’importante è giocare ed essere presenti con una buona pallavolo in queste gare, e così è stato. Anche con questa gara acquisiamo consapevolezza e andiamo a immagazzinare cose positive per il futuro. Sapevamo che a Cuneo sarebbe stata una sfida difficilissima. Cuneo è una squadra molto forte e ha una fisicità importante, è una compagine con esperienza. Siamo stati bravi a rimanere sempre in partita, attenti su tutti i fondamentali. È stato un match giocato sul punto a punto, con percentuali in attacco alte per entrambe le squadre". "A Cuneo abbiamo giocato una partita che è stata complessivamente di altissimo livello e con il sapore da playoff – ha detto Trillini –. Peccato che sia arrivata la sconfitta in una gara che è stata tirata e decisa da pochi palloni. Anche quando eravamo in svantaggio abbiamo continuato a spingere, con attenzione in battuta e in difesa, e a credere nella possibilità di recuperare la sfida. Match di questo tipo servono anche a capire dove e in che cosa possiamo migliorare, c’è sicuramente gusto a disputare incontri simili. Il punto conquistato a Cuneo è importante. Ci prepariamo per il match contro Grottazzolina che sarà un’altra battaglia sportiva".