Pallavolo Serie A2. La Emma Villas sbanca Reggio al quinto set

REGGIO EMILIA

2

EMMA VILLAS

3

REGGIO EMILIA: Caciagli, Mariano 12, Sesto, Sperotto 1, Catellani, Maiocchi 10, Gasperini, Bonola 6, Torchia, Pochini, Volpe, Marks 30, Guerrini, Suraci. All. Fanuli.

EMMA VILLAS: Copelli 14, Trillini 11, Nevot 2, Bonami, Tallone 11, Coser, Krauchuk 27, Milan 5, Gonzi, Acuti, Pierotti 10, Pellegrini, Ivanov, Picuno. All. Graziosi.

Arbitri: Pristerà, Prati.

Parziali: 23-25, 25-19, 20-25, 25-20, 14-16.

REGGIO EMILIA – Il tiebreak sorride alla Emma Villas. Dopo due ore e mezza di battaglia i ‘gialloviola’ espugnano Reggio Emilia, incamerando due punti preziosi per rimanere in scia alla lepre Grottazzolina. 27 punti di Krauchuk, grande prova dei due centrali titolari (Copelli 14, Trillini 11). In attesa di poter esordire al Palaestra, sperando che accada in tempi brevi, la truppa di Graziosi si gode la terza vittoria in quattro partite. Le premesse del successo nascono nel primo set, vinto di giustezza nel finale grazie alle prodezze di Copelli. Storia diversa nel secondo, con Reggio che vola sul +7 e non si fa riprendere. Trillini sigla il +3 in avvio di terzo set (8-5), Reggio rimonta ancora con Marks (16-15), Siena risorpassa con l’ace di Copelli e approfitta di un errore al servizio emiliano per archiviare il terzo set sul +5. Nel quarto Reggio tenta subito di andare via, Siena recupera una prima volta, poi Marks e compagni strappano ancora sul 15-11; con l’errore di Volpato la truppa di Graziosi di nuovo a -1, ma i padroni di casa riprendono slancio e chiudono con Maiocchi. Si va al quinto dove gli emiliani partono 4-1 e Siena replica con cinque punti consecutivi; un errore di Marks vale il +3 per Nevot e soci (8-5), la palla out di Bonola per il +4 (11-7). Maiocchi riporta sotto Reggio (11-10), poi Tallone sbaglia ed è parità (13-13). Si va ai vantaggi: Reggio spreca un matchpoint, Trillini prima schiaccia il vantaggio poi mura Marks per il trionfo.