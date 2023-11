Pallavolo Serie A2. La Emma Villas scende a Brescia. Il vice coach Monaci: "Siamo pronti»

Emma Villas a Brescia per consolidare la propria posizione nei quartieri alti della classifica. La presentazione del match è stata affidata al vice allenatore Marco Monaci: "È un incontro molto importante, sappiamo di affrontare una squadra forte, ben attrezzata, con tre schiacciatori di buona qualità – ha sottolineato l’assistente di coach Graziosi –. Il gruppo lavora tantissimo in palestra, ragazzi giovani e ambiziosi, è il succo principale del nostro momento. L’ambiente è positivo e carico, ci siamo allenati molto bene durante la settimana, siamo pronti". Monaci ha parlato anche del grande equilibrio che regna in campionato, con due sole squadre imbattute e nessuna, apparentemente, in grado di ammazzare la contesa: "Lo dicevamo già a settembre – ha sottolineato Monaci – che sarebbe stato un campionato equilibrato e i risultati delle prime giornate stanno confermando questo assunto". Intanto la Lega ha aggiornato il calendario relativo alla prossima partita ‘casalinga’, contro Ravenna, nel prossimo fine settimana: si giocherà ancora a Santa Croce sull’Arno, sabato 18 alle 19. L’anticipo al sabato si è reso necessario perché domenica il PalaParenti è occupato dall’impegno della Kemas Lamipel contro Cantù, e anche eventuali location alternative (Perugia e Firenze) erano indisponibili per i concomitanti impegni delle squadre di casa. La speranza è che la volta buona possa essere domenica 3 dicembre, quando è in programma la nona giornata di campionato; in casa biancoblù ci si augura che il match di quel giorno, alle 16 contro Cuneo, possa essere il primo appuntamento al Palaestra di questa stagione che finora si è sempre sviluppata ‘in trasferta’. Se così non fosse, visto che il match successivo in casa è in programma giovedì 7, c’è il rischio di giocare un intero girone lontano da viale Sclavo.