Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas tra conferme e colpi in arrivo

La conferma dello schiacciatore Randazzo è stata la prima in casa Emma Villas Codyeco Lupi Siena. Nelle prossime ore arriverà anche quella dell’opposto Nelli, uno dei migliori dello scorso torneo, e probabilmente anche quelle del libero Bonami e del centrale Ceban. Da loro il rinnovato gruppo (che si allenerà stabilmente a Santa Croce sull’Arno e che giocherà al PalaEstra nove gare in stagione) di coach Petrella ripartirà. Per il resto invece saranno tutte new entry che dovrebbero esser svelate a breve, incluso uno schiacciatore straniero che prenderà il posto di Cattaneo. La società ha inoltre comunicato ufficialmente di avere presentato la domanda di iscrizione al campionato di serie A2 Credem Banca per la stagione sportiva 2025/ 2026. Un campionato che si preannuncia molto equilibrato e che al momento vede l’incognita su chi potrà prendere il posto di Acicastello (Catania) che ha rinunciato all’iscrizione e si collocherà in serie B. Intanto un fresco ex trova una sistemazione in serie A3: si tratta del palleggiatore Pietro Melato, che nella passata stagione era vice del francese Nevot (a sua volta finito nella massima serie greca) che ha firmato per Campobasso, ambizioso sodalizio militante in terza serie.