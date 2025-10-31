Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas e Siena non sono mai stati così lontane. La partita del 9 novembre è stata spostata a Santa Croce

Se non è un segnale di addio poco ci manca. La Emma Villas Codyeco Lupi Siena (nella foto il presidente Bisogno) ieri infatti ha comunicato che non giocherà al PalaEstra la sfida di domenica prossima, 9 novembre, contro la Campi Reali Cantù. La partita contro i brianzoli verrà invece giocata al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno. "Lo spostamento dell’incontro si è reso necessario in seguito alla mancata definizione con il Comune di Siena dei rapporti economici pregressi nonché, di conseguenza, delle modalità di utilizzo future – scrive la società in una nota -. La società ringrazia il Comune di Santa Croce sull’Arno e il proprio staff organizzativo per la collaborazione e l’impegno nel garantire lo svolgimento regolare della gara".

Quella contro Cantù sarebbe stata la prima uscita stagionale ufficiale in Viale Sclavo dopo l’allenamento congiunto contro San Giustino, formazione di A3, di un mese fa, unica occasione in cui coach Petrella e i suoi sono passati da Siena durante il lungo precampionato. Da capire adesso cosa ne sarà delle altre gare di regular season fissate al PalaEstra visto che la nota stampa non lascia particolari margini di apertura tra Comune, che non commenta, e società. Secondo il calendario originale il PalaParenti di Santa Croce sarà il teatro anche della sfida del 23 novembre contro Sorrento mentre sarebbe (ma il condizionale è quanto mai d’obbligo) Viale Sclavo il campo scelto per il match con Ravenna del 7 dicembre. Da qui ad un mese la situazione potrebbe cambiare ma la sensazione è che ormai il distacco tra la società del presidente Bisogno e Siena (intensa come istituzioni ma anche come parte della tifoseria) sia piuttosto ampio da colmare.

Nel frattempo la squadra si allena, sempre in provincia di Pisa, in vista della trasferta di Prata di Pordenone di domenica alle 17,30. "Siamo contenti sia per il risultato che per l’approccio che abbiamo avuto contro Catania – ha commentato l’opposto Gabriele Nelli. – La squadra ha giocato molto bene, sono soddisfatto per questo esordio casalingo, siamo riusciti a migliorare dopo la prima partita di campionato disputata a Pineto. Dovremo lavorare ancora tanto per crescere ulteriormente. Abbiamo il compito di entrare in campo sempre determinati per alzare sempre di più il nostro livello di gioco". g.d.l.