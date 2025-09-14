Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas chiude la quarta settimana di allenamenti. Porro: "Lavoriamo bene fisicamente e tecnicamente»

Si conclude oggi la quarta settimana di allenamenti per l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena, che sta effettuando la preparazione in vista dell’inizio del campionato, in programma per domenica 19 ottobre a Pineto. Il primo test match (visto che quello della settimana scorsa a Perugia è stato annullato all’ultimo) di questa fase dell’annata sarà sabato prossimo, 20 settembre, a Ravenna contro una diretta concorrente del prossimo campionato di serie A2. A commentare il momento della formazione di coach Petrella i due palleggiatori del team, Porro e Mastrangelo. "Le prime sensazioni di questa fase di preparazione sono molto positive – commenta il palleggiatore Simone Porro, giunto da Reggio Emilia. – Stiamo lavorando molto bene sia fisicamente che tecnicamente. Abbiamo iniziato anche a fare sei contro sei, abbiamo tanto da imparare insieme. Vedo grande disponibilità da parte dei miei compagni di squadra e questo è un fattore molto importante all’interno di un gruppo. Io sono arrivato qui veramente carico, dopo gli impegni con la Nazionale italiana under 19 con la quale ho preso parte ai Mondiali. Ho voglia di vivere una grande stagione, il livello degli allenamenti è comunque già alto". "Finalmente la nuova stagione sta entrando nel vivo – è invece il commento di Roberto Mastrangelo, altro palleggiatore reduce dalla vittoria del campionato scorso con la maglia di Cuneo. – Due società che si mettono insieme sono un’esperienza nuova, ma partiamo da basi solide rappresentate dalla storia e dall’organizzazione di Santa Croce sull’Arno e di Siena. Parliamo di due realtà decisamente importanti che hanno fatto ottime cose in serie A, quindi siamo fiduciosi su ciò che potrà venirne fuori. Gli allenamenti stanno proseguendo in maniera positiva, alla ricerca dei giusti equilibri".